Paraguarí: Denuncian colapso del vertedero municipal que opera sin licencia ambiental

El vertedero municipal de Paraguarí, capital del noveno departamento, está ubicado a 7 kilómetros del casco urbano. Se encuentra en deplorable estado y es foco de grave contaminación; está colapsado, según denunciaron pobladores de la zona.

Los residuos arrojados a la vera del camino vecinal generan contaminación ambiental y un grave deterioro del entorno.

La preocupación de los lugareños también se centra en la falta de un tratamiento adecuado de los residuos y el aspecto de insalubridad que presenta actualmente el lugar.

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Urgen proteger el histórico Cerro Mba’e

Los pobladores urgen a las autoridades municipales buscar una solución al problema del vertedero municipal, ubicado frente al histórico Cerro Mba’e, sitio donde se libró la Batalla de Paraguarí.

El cerro fue declarado de interés social y expropiado a favor del Estado y de la Municipalidad de Paraguarí mediante la Ley Nº 7087/23.

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La pobladora Estefanía Ayala expresó su preocupación por el impacto ambiental y el deterioro del paisaje. Señaló que el camino que conduce al vertedero se encuentra saturado de desperdicios a ambos costados, donde se observan residuos que ocupan incluso media calzada.

Según pudimos constatar, las banquinas se encuentran actualmente cubiertas de residuos, mientras que el sitio presenta un evidente estado de abandono.

Técnicos del Mades fiscalizarán el vertedero

El director de Fiscalización del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades), Conrado González, manifestó que el vertedero municipal se encuentra bajo sumario y que el intendente debía adecuar el lugar.

Señaló que, para interiorizarse de las condiciones en que se encuentra el vertedero, enviará un equipo de fiscalizadores al sitio, a fin de verificar la situación y determinar qué acciones se tomarán desde la institución.