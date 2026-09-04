Realizan manifestación a favor de los médicos en Pedro Juan Caballero

Representantes de diversos sectores, como un grupo denominado “Jóvenes Mbarete”, la Asociación de Familiares de Personas con TEA de Amambay y la asociación que asiste a pacientes oncológicos de la zona, se manifestaron este viernes en apoyo a los médicos de salud pública, que vienen realizando reclamos.

Se concentraron en la plaza Pedro Juan Caballero y expresaron su apoyo a los médicos en sus reclamos y reivindicaciones, portando pancartas en el lugar.

Además, lamentaron la crítica situación por la que atraviesa Salud Pública en el país y enfatizaron la triste realidad que viven los pacientes y sus familias en Amambay en diversas áreas.

Pidieron que los responsables escuchen el clamor de los médicos y atiendan sus reivindicaciones, que consideran justas.

Preocupados por renuncia masiva de especialistas

La renuncia masiva de médicos especialistas ya empezó a registrarse en Amambay y esta situación genera especial preocupación en familiares de pacientes que necesitan imperiosamente ser asistidos por especialistas.

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En el caso de los pacientes con Trastorno del Espectro Autista (TEA), se ha incrementado la preocupación de los padres de pacientes, teniendo en cuenta que la única neuropediatra podría renunciar.