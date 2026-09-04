Video: camión con gallinas bloquea Acceso Sur

Un importante embotellamiento vehicular se registra desde las primeras horas de este viernes sobre la ruta PY01 (Acceso Sur), luego de que un camión de gran porte que transportaba gallinas quedara atravesado e inclinado sobre la calzada, obstruyendo totalmente el paso con dirección a las ciudades de Ñemby y Asunción.

De acuerdo con los datos preliminares, el incidente vial se produjo cuando el vehículo pesado sufrió un percance mecánico y, para evitar un accidente mayor, el conductor realizó un giro en U.

El eje trasero del remolque cedió y se rompió, lo que provocó que el rodado perdiera el control y terminara bloqueando la arteria principal, generando una importante fila de vehículos y un tránsito sumamente lento en toda la zona.

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Ante la situación, oficiales de la Policía Nacional ya se encuentran apostados en el lugar para realizar trabajos de ordenamiento, desviar el tráfico y tratar de agilizar la circulación vehicular, mientras se aguarda la llegada de grúas de gran porte para retirar el camión siniestrado y liberar completamente la ruta.