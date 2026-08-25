Accidente en Ypané: Bomberos rescatan a heridos graves de un habitáculo destrozado

Una mañana de extrema tensión se vivó este martes en la ciudad de Ypané, específicamente en la intersección de la Ruta 1, ex Acceso Sur, y la calle 10 de Agosto. Un violento choque frontal entre un camión de gran porte y una furgoneta distribuidora de lácteos dejó como saldo múltiples heridos y víctimas atrapadas.

El hecho movilizó de manera urgente a efectivos de la Policía Nacional, inspectores de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) y varias compañías de Bomberos Voluntarios, quienes trabajaron contrarreloj para asistir a los ocupantes de los rodados involucrados.

El comisario Mario Roa, jefe de la Comisaría 25ª de Ypané, confirmó la magnitud del suceso y llevó tranquilidad respecto a las vidas humanas: “No hay personas fallecidas, sí personas con lesiones de consideración”, indicó.

De acuerdo con los datos preliminares brindados por la Policía, el siniestro se desencadenó a raíz de una brusca maniobra evasiva. El camión transportador de contenedor circulaba sobre la ruta Acceso Sur con dirección de Ñemby hacia Ypané.

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En un momento dado, un tercer vehículo que circulaba por delante del camión de gran porte realizó una maniobra repentina para ingresar a la calle 10 de Agosto.

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Para evitar una colisión directa contra este automóvil, el chofer del camión realizó un volantazo y desvió su trayectoria hacia el carril contrario, impactando de manera frontal y violenta contra la furgoneta distribuidora de lácteos que venía en sentido opuesto.

El impacto prácticamente destruyó la parte frontal del vehículo de menor porte, provocando que dos personas quedaran atrapadas en el habitáculo.

Gracias a la rápida intervención de los bomberos voluntarios, quienes utilizaron equipos de rescate hidráulico para cortar y expandir los metales retorcidos, las víctimas pudieron ser liberadas con vida tras arduas labores de precisión. Los heridos fueron estabilizados en el sitio y derivados de urgencia al Hospital de Trauma.

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Las autoridades se encuentran realizando las pericias técnicas correspondientes para deslindar responsabilidades, mientras el tránsito en la zona continúa parcialmente afectado.