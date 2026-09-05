Invitan a feria agroecológica en la Plaza Italia: lo que podés encontrar

Un comité de mujeres provenientes de la ciudades de Altos y Eusebio Ayala del departamento de Cordillera, llegan como cada sábado a la Plaza Italia de Asunción con alimentos frescos de la huerta a los hogares de la capital.

La feria agroecológica ofrece desde frutas de estación hasta platos tradicionales preparados al instante. Entre la oferta destacan productos frescos como moras, tomatitos cherry, mamón y huevos caseros.

“Nosotros salimos de allá a las 2:00 de la mañana. Acá llegamos a las 4:00 de la mañana, empezamos a bajar, acomodar y todo eso”, relató una de las feriantes.

Las emprendedoras, comentaron que la logística representa un esfuerzo de producción y traslado cada fin de semana mediante transporte público para llevar alimentos 100% artesanales a sus clientes.

Temporada de moras: una de las grandes protagonistas de la feria

Entre la variedad de productos frescos de la chacra destacan las moras a G. 20.000 el medio kilo, el tomatitos cherry desde G. 10.000 y la plancha de huevo casero a G. 50.000, además de insumos tradicionales como la harina de maíz molida a mano a G. 16.000.

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Para quienes buscan desayunar al instante, las cocineras preparan tortillas con mandioca a G. 5.000, así como mbeju mestizo y chipa asador a G.7.000 la unidad.

Más allá de brindar alimentos saludables, la feria representa la principal fuente de ingresos y desarrollo para las trabajadoras.

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Un espacio con 14 años de historia impulsando el trabajo familiar

Una de las socias fundadoras, con 14 años de trayectoria en el lugar, resaltó que su labor al comercializar los productos que benefician a 13 familias productoras de su zona, además de que sostiene la economía de su hogar con la venta que realizan mediante las ferias.

“A mí y a mi hija me mantengo todavía... Con la edad que tengo no dependo todavía de nadie. Yo dependo de mí misma, eso es lo bueno que tengo, esa posibilidad de seguir trabajando”, afirmó.

Con más de una década de constante presencia en la capital, reafirman su compromiso ininterrumpido cada fin de semana: “De 8:00 a 2:00 de la tarde, llueva o no llueva, frío o calor, igual vamos a estar acá”, concluyó.