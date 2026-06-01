Plaza Italia en su peor momento: la gestión de Luis Bello la convirtió en un chiquero

La emblemática Plaza Italia de Asunción, fundada a principios de 1900, vive hoy el peor momento de toda su historia debido a la desidia comunal. Este pulmón verde indispensable para el microcentro se encuentra sumido en el abandono bajo la gestión del intendente Luis Bello (ANR-cartista). El actual jefe comunal, quien asumió en agosto de 2025 tras la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), profundizó el modelo de su antecesor, caracterizado por el abandono y la degradación de los espacios públicos.

La seguidilla de gobiernos cartistas convirtió a este tradicional e histórico espacio público de la capital en un vertedero de basura a cielo abierto. Tras un fin de semana de actividades culturales desarrolladas en el predio, el lugar amaneció este lunes con un deterioro generalizado que espanta a los visitantes. Los ciudadanos expresaron su abierto malestar por la nula respuesta de las autoridades ante este foco de contaminación.

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La acumulación de residuos reapareció con fuerza tras la culminación de los festejos por el Día de la República Italiana en el microcentro de Asunción. Este evento masivo congregó a una importante cantidad de personas que acudieron para disfrutar de diversas propuestas gastronómicas y ferias culturales al aire libre. Sin embargo, los trabajos correspondientes de limpieza por parte de las cuadrillas de la Municipalidad de Asunción brillaron por su total ausencia.

ABC visitó esta mañana el sitio y constató la presencia masiva de bolsas plásticas, envases de isopor y diversos desperdicios amontonados sobre los canteros internos. La falta de recolección generó la dispersión de los desechos. La inmundicia acumulada en las áreas verdes destruye la visual del tradicional e histórico espacio de la capital.

El antecedente de febrero: una denuncia que la comuna ignoró

A mediados de febrero, el diario ABC ya había denunciado la existencia de este mismo vertedero irregular en el tradicional predio de Asunción. Si bien la presencia de basura disminuyó temporalmente tras aquella publicación periodística, los problemas de fondo estructurales no fueron solucionados definitivamente por la comuna. La reincidencia de la problemática demuestra la falta de un plan de contingencia ambiental por parte de la administración interina de Bello.

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En la noche del domingo, los pobladores reportaron formalmente que la basura domiciliaria y comercial rebosaba de los contenedores ubicados sobre la calle Jejui. Si bien el lunes por la mañana esa calzada ya había sido despejada, los desperdicios en el interior de la plaza continuaban esparcidos sin modificaciones.

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El origen del predio posee un alto valor patrimonial para la ciudad y para el país, ya que hacia el año 1900 fue reconocido oficialmente como Plaza de los Patricios. Dicho reconocimiento inicial como espacio público del microcentro asunceno contrasta de manera directa con el panorama actual de suciedad que presenta el lugar, que denota un preocupante deterioro ambiental y también en su infraestructura.

En mayo de 1922, el entonces intendente Juan B. Nacimiento renombró este espacio público como Plaza Italia para homenajear a los inmigrantes italianos. Aquella colectividad extranjera se encontraba fuertemente radicada en la zona y aportó de forma significativa al desarrollo urbano y social de la capital de la República. La actual administración de Luis Bello resulta la responsable directa de perpetuar la degradación de este patrimonio hasta el próximo traspaso de mando.