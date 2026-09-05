Misiones: Habilitan centro de equinoterapia para niños y jóvenes

Con el objetivo de brindar una alternativa de rehabilitación a niños y jóvenes que requieren tratamientos mediante equinoterapia, fue habilitado el Centro de Rehabilitación Equinoterapéutico de la Segunda División de Caballería, en San Juan Bautista.

La iniciativa fue destacada como un logro de la cooperación entre instituciones y como un paso hacia una sociedad más inclusiva.

El acto contó con la presencia del ministro de Defensa Nacional, Óscar González, quien resaltó la importancia del centro no solo para la Segunda División de Caballería, sino también para la comunidad de San Juan Bautista y localidades cercanas.

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“Es una institución demasiado importante, no solamente para la Segunda División de Caballería, sino para la comunidad. Es increíble el efecto positivo que genera la equinoterapia con los jóvenes y con los niños que necesitan de ese tratamiento”, expresó.

El ministro González explicó que la equinoterapia tiene una estrecha relación con las unidades de Caballería y recordó que ese tipo de tratamiento se desarrolla desde hace años en cuarteles como el Regimiento de Caballería N.º 4, en Asunción.

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“La equinoterapia nació en los cuarteles. En Asunción, en el Regimiento de Caballería N.º 4, existe una escuela de equinoterapia muy importante y muy bien desarrollada”, señaló.

Añadió que también existen proyectos para ampliar el servicio a otras zonas del país, entre ellas Pilar.

“La idea es expandirnos de acuerdo a las posibilidades, porque no es fácil; tiene muchos detalles y condiciones. Tenemos que contar con la autorización del Ministerio de Salud Pública y del Presidente de la República para instalar esto en los cuarteles”, explicó.

Fuerzas Armadas buscan acercarse a la comunidad

Durante la actividad, el ministro González destacó además que la participación de las Fuerzas Armadas en este proyecto forma parte de una política de mayor acercamiento a la ciudadanía.

En ese sentido, señaló que la defensa nacional no es una tarea exclusiva de las instituciones militares, sino que requiere la participación de toda la sociedad.

“Las Fuerzas Armadas con esto demuestran que se acercan cada vez más a la población, a los compatriotas”, manifestó el ministro, al remarcar que los cuarteles también pueden convertirse en espacios que generen beneficios directos para la comunidad.

Explicó que, además de proporcionar el espacio físico, el personal militar colabora con el cuidado y manejo de los caballos utilizados durante las sesiones terapéuticas.

La construcción del Centro de Rehabilitación Equinoterapéutico demandó una inversión total de 355.722.445 guaraníes y fue financiada por la Gobernación de Misiones.

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La ejecución de la obra estuvo a cargo de la empresa Construcciones del Futuro, de Javier González Cardozo.

Destacan impacto de la equinoterapia

Durante el acto de habilitación se resaltó que la equinoterapia no se limita a la infraestructura construida, sino que constituye una herramienta de rehabilitación que puede contribuir al bienestar físico, psicológico y social de los pacientes.

El ministro González sostuvo que, aunque no tenía a mano datos estadísticos sobre los resultados del tratamiento, aseguró haber observado personalmente cambios importantes en niños que realizan equinoterapia.

Resaltan el valor del centro para la inclusión

En representación de los padres de pacientes del Centro de Rehabilitación Equinoterapéutico, Daisy Garay destacó que la habilitación representa un hito para Misiones y una muestra del compromiso de las instituciones con una sociedad más inclusiva.

Señaló que el centro pretende convertirse en un espacio de esperanza, bienestar y oportunidades para las personas que necesitan este tipo de rehabilitación.

También valoró el trabajo de los instructores y auxiliares de terapia equina, quienes cumplen un papel fundamental en el proceso y en el vínculo entre los pacientes y los animales.