“Muro de la Memoria Viva”, nuevo atractivo turístico en Puerto Antequera

El proyecto continúa avanzando y está prevista su inauguración la próxima semana, transformando la antigua muralla de la parroquia en un espacio artístico que busca preservar la memoria de la comunidad.

Con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura, el artista Juan Cáceres y vecinos de distintas edades participan en la iniciativa, dejando sus huellas a través de pinturas que representan distintos momentos de la historia local.

En el mural aparecen personajes emblemáticos de Puerto Antequera, embarcaciones y escenas vinculadas a la vida de la comunidad.

La Parroquia de la Santa Cruz está ubicada al costado de la comisaría local y a unos 100 metros del río Paraguay.

Una ciudad que apuesta al turismo

Puerto Antequera, ubicada a unos 15 kilómetros de San Pedro de Ycuamandyyú, busca potenciar sus atractivos y proyectarse como destino turístico dentro del departamento de San Pedro. La ciudad ribereña presenta una renovada imagen y diferentes espacios destinados al esparcimiento y al disfrute de lugareños y visitantes.

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El río Paraguay continúa siendo el principal atractivo natural de la ciudad, donde se han desarrollado diferentes obras y espacios como muros de contención, vallas perimetrales, camineros y un mirador que permiten disfrutar del paisaje y de la tranquilidad de la ribera.

Los pobladores y autoridades locales mantienen el sueño de contar con una costanera, proyecto que consideran fundamental para consolidar el desarrollo turístico y aprovechar aún más la privilegiada ubicación de Puerto Antequera a orillas del río Paraguay.