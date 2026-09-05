Vacunatorio de la FCM-UNA extiende la aplicación de la vacuna contra el VPH hasta los 45 años

El Vacunatorio del Hospital de Clínicas (FCM-UNA) anunció la disponibilidad de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), incorporando una importante ampliación en su rango etario de aplicación.

La medida extiende la inmunización hasta los 45 años para aquellas personas que presentan determinadas condiciones de salud que incrementan el riesgo de desarrollar lesiones asociadas al virus.

La ampliación está dirigida a grupos específicos que cuentan con indicación médica debidamente respaldada. Entre ellos se encuentran:

Personas trasplantadas bajo tratamiento farmacológico.

Personas con diagnóstico de lesiones precancerosas del cuello uterino (CIN2).

Víctimas de violencia sexual.

Personas que viven con VIH.

Pacientes que reciben tratamientos que disminuyen las defensas (quimioterapia, corticoides prolongados u otros inmunosupresores).

Para acceder a la aplicación en este grupo ampliado, es un requisito excluyente presentar una orden médica con el diagnóstico que respalde dicha indicación.

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Esquema regular para niñas y niños

Por otro lado, la inmunización continúa de forma habitual para la población infantil comprendida entre los 9 y 14 años. Para recibir la dosis, los menores deben acudir en compañía de un adulto presentando su carnet de vacunación y la cédula de identidad.

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Los interesados pueden acercarse de lunes a viernes a los siguientes puntos de atención: