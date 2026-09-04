Caacupé, Ypacaraí y Tobatí preparan una variada agenda para septiembre

Septiembre llega con una agenda cargada de actividades en diferentes ciudades de los departamentos de Cordillera y Central. Durante las próximas semanas se desarrollarán encuentros que combinan producción local, naturaleza, música, cultura y artesanía, ofreciendo distintas alternativas para quienes quieran disfrutar.

Una de las principales actividades será la novena edición de la Expoferia Yvoty Rape, que tendrá lugar del 11 al 22 de septiembre en la compañía Cabañas de Caacupé. La tradicional feria reunirá a productores y emprendedores de la zona, quienes pondrán a disposición de los visitantes una gran variedad de flores, plantas ornamentales y otros productos relacionados con la producción floral.

La actividad se llevará a cabo de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00, por lo que los visitantes tendrán varios días para acercarse y conocer la producción de los viveristas de la zona.

Cabañas se caracteriza por la presencia de numerosos productores dedicados al cultivo y comercialización de plantas y flores. Durante la primavera, los viveros adquieren especial protagonismo, convirtiendo distintos sectores de la compañía en espacios llenos de color y variedad.

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Festival del Lago en Ypacaraí

La agenda principal se enfoca en el 12 de septiembre, en la ciudad de Ypacaraí, donde se llevará a cabo la Noche Central del Festival del Lago, una actividad que rendirá homenaje a Flaminio Arzamendia.

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El encuentro está previsto para las 19:00 en el Centro de Eventos Municipal. Es la actividad cultural principal programada para este mes en la ciudad ubicada en Central.

El festival representa además una oportunidad para poner en valor la identidad cultural de Ypacaraí y convocar a pobladores y visitantes en torno a una jornada de celebración.

El programa comenzó con el lanzamiento de la 54.ª edición del tradicional festival y se extenderá hasta el 13 de septiembre, con los festivales de teatro, poesía, música y danzas, así como la feria artesanal.

El martes 1 de setiembre, desde las 14:00, se llevó a cabo la Tarde de Teatro, con homenaje a Juan Carlos Cañete, en el Salón Auditorio de la Iglesia Sagrado Corazón de Jesús. En el mismo escenario, el jueves 3 de setiembre, desde las 18:30, se llevó a cabo la Noche de Poesía, en homenaje a Gloria Esperanza Marecos.

Para el domingo 6 de setiembre se programa la Noche de Jazz, en homenaje a Alberto Barzotti. Comenzará a las 18:30 en el Centro de Eventos Municipal.

El martes 8 de septiembre, desde las 18:30, se realizará la Noche Local de Danzas, en homenaje a la profesora Sonia Gennaro. El 9 será inaugurada la Feria Artesanal, en tributo a Adolfo Snead, y habrá Noche de Feria desde las 18:30. Ambos eventos se desarrollarán en el Centro de Eventos Municipal.

El jueves 10, a partir de las 19:00, se realizará la Noche Nacional de Danzas en el Centro Municipal de Eventos. El 11 será la Noche de Aficionados, desde la misma hora y en el mismo lugar.

Los ganadores de la Noche de Aficionados actuarán en la Noche Central del Festival Internacional del Lago Ypacaraí, el 12 de septiembre.

La clausura del atractivo programa, marcada para el 13 de septiembre, día del aniversario de la ciudad de Ypacaraí, será con la Noche de Rock y el cierre de la Feria Artesanal.

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Expo Kambuchi Rape, en Tobatí

La agenda de septiembre también tendrá como protagonista a Tobatí, donde del 25 al 27 de septiembre se desarrollará la Expo Kambuchi Rape, en la compañía 21 de Julio.

La actividad estará enfocada en la tradición artesanal de la zona, especialmente en la producción de piezas de barro y otras expresiones que forman parte de la identidad de Tobatí.

El domingo, las actividades comenzarán desde las 09:00, ofreciendo a los visitantes una alternativa para recorrer la comunidad, conocer el trabajo de los artesanos y adquirir productos elaborados de manera tradicional.

La Expo Kambuchi Rape se suma así a las diferentes iniciativas que buscan fortalecer la producción artesanal y generar espacios de comercialización para los trabajadores de la zona.

Agenda para hacer turismo

Con estas actividades, septiembre se presenta como un mes con diferentes opciones para hacer turismo interno. Desde la producción de flores en Cabañas, pasando por la música y la cultura en Ypacaraí, hasta la artesanía tradicional en Tobatí, las propuestas permiten conocer distintas facetas de estos lugares.

La agenda también representa una oportunidad para dinamizar el turismo y el comercio, ya que las ferias y festivales reúnen a productores, artesanos, emprendedores y visitantes.