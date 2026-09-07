Cerca de mil personas participaron de la 45ª Convivencia Nacional de la Familia Franciscana en Caazapá.

El Polideportivo Prof. Ignacio Falcón Real de Caazapá se convirtió este domingo en punto de encuentro de la Familia Franciscana del Paraguay, que celebra su 45ª Convivencia Nacional con la participación de personas provenientes de diferentes departamentos del país.

La jornada comenzó con la recepción y acogida de los visitantes que llegaron hasta la ciudad de Caazapá. La convocatoria congregó a aproximadamente 1.000 personas, convirtiéndose en una de las principales actividades de la comunidad franciscana a nivel nacional.

Uno de los momentos centrales fue la celebración de la Santa Misa, presidida por monseñor Marcelo Benítez, obispo de la diócesis anfitriona. Tras la celebración religiosa, los participantes compartieron diferentes actividades destinadas a fortalecer los vínculos entre las comunidades franciscanas y generar un espacio de convivencia entre personas provenientes de distintos puntos del país.

La Familia Franciscana está integrada por las diferentes ramas de la vida religiosa franciscana presentes en Paraguay. Entre ellas se encuentran los Hermanos Menores, Hermanos Menores Conventuales, Hermanos Menores Capuchinos, las Hermanas Clarisas y la Tercera Orden Regular (TOR).

Lea más: Familia Franciscana reunirá unas 1.000 personas en Caazapá para su 45ª Convivencia Nacional

A esta estructura religiosa se suman numerosos laicos que participan activamente de la espiritualidad franciscana a través de organizaciones y comunidades como la Orden Franciscana Seglar (OFS) y la Juventud Franciscana (JUFRA), además de otras congregaciones de inspiración franciscana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La convivencia nacional constituye una tradición que se mantiene desde hace 45 años y que permite a los integrantes de esta gran familia religiosa reencontrarse y compartir experiencias en torno a una misma espiritualidad.

Una edición con significado especial

La edición de este año adquiere además un significado particular para la comunidad franciscana, al desarrollarse en el marco de la conmemoración del 800.º aniversario del tránsito de San Francisco de Asís, quien falleció en 1226.

Como parte de las actividades conmemorativas, los participantes también tuvieron la posibilidad de encontrarse con una reliquia de San Francisco de Asís que actualmente recorre distintas diócesis del Paraguay.