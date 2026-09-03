Familia Franciscana reunirá unas 1.000 personas en Caazapá para su 45ª Convivencia Nacional

En el marco de la 45ª Convivencia Nacional en Caazapá, la familia Franciscana del Paraguay se reunirá el domingo 6 de setiembre en un encuentro marcado por la fraternidad, la espiritualidad franciscana y la memoria de San Francisco de Asís. Se prevé la asistencia de unas mil personas provenientes de distintos puntos del país.

Desde la organización señalan que esto se ha vuelto una tradición que se lleva a cabo desde hace más de cuatro décadas y reúne a religiosos, religiosas y laicos. La actividad tendrá como escenario el Polideportivo Prof. Ignacio Falcón Real de la ciudad de Caazapá.

La jornada comenzará a las 07:00, con la llegada y acogida de los participantes, para luego dar lugar a la celebración de la santa misa, que será presidida por monseñor Marcelo Benítez, obispo de la diócesis anfitriona.

Edición especial por el 800º aniversario del tránsito de San Francisco de Asís

La edición de este año tiene un significado particular, ya que se desarrolla en el marco de la conmemoración del 800º aniversario del tránsito de San Francisco de Asís, quien falleció en 1226.

Como parte de esta celebración, los participantes tendrán además la oportunidad de encontrarse con una reliquia de San Francisco de Asís, que actualmente recorre distintas diócesis del Paraguay, acercando la memoria y el testimonio del santo a las comunidades del país.

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En este sentido, señalan que a lo largo de sus 45 ediciones, este encuentro se ha convertido en una de las expresiones más significativas de la presencia y vitalidad de la espiritualidad franciscana en Paraguay.

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Más que una actividad anual, se trata de un espacio para reencontrarse

La Familia Franciscana está conformada por las distintas ramas de la vida religiosa franciscana presentes en Paraguay, entre ellas los Hermanos Menores, Hermanos Menores Conventuales, Hermanos Menores Capuchinos, Hermanas Clarisas y la Tercera Orden Regular (TOR). También forman parte de esta gran familia numerosos laicos que viven la espiritualidad franciscana, entre ellos integrantes de la NIFRA, JUFRA y la Orden Franciscana Seglar (OFS), además de otras congregaciones y comunidades de inspiración franciscana.

Más que una actividad anual, la Convivencia Nacional representa para la Familia Franciscana un espacio para reencontrarse, compartir la fe, fortalecer los vínculos fraternos y renovar el compromiso de vivir el Evangelio al estilo de San Francisco de Asís.