San Pedro del Paraná: investigarán presunto avistamiento de jaguareté con su cría

Un supuesto avistamiento de un jaguareté con su cría fue denunciado este domingo ante la Comisaría 52ª de Potrero Benítez, en San Pedro del Paraná. El encuentro con los animales se habría dado la mañana del sábado, en la compañía 8 de Diciembre, según los denunciantes.

Lugareños señalan que es la primera vez que aparece esta especie por la región. Solicitaron a las autoridades proteger a los animales, porque pobladores de la zona, temerosos, ya amenazaron con hacerle daño al jaguareté.

Los uniformados de la comisaría local remitieron un informe al director de la Reserva San Rafael, cuya zona de afectación está cercana al sitio del avistamiento.

Además, un trabajador de la zona facilitó una fotografía de los animales, afirmando que la tomó el sábado. No obstante, desde el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) indican que pudo ser generada con inteligencia artificial (IA).

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Investigarán el caso

El director de la Reserva San Rafael, Mario Oviedo, dependiente del Mades, refirió que remitió un pedido al área de Vida Silvestre, cuyos funcionarios deberían realizar una investigación en este caso.

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Detalló que en el área de la reserva no se registraron avistamientos de esta especie. Las cámaras trampa sí han detectado ejemplares de puma, tirika y otros felinos de menor porte, sostuvo.

“Si se confirma la presencia de este ejemplar y si está con cría, debe ser porque halló un lugar tranquilo. Además, existen las condiciones para que un jaguareté se asiente, debido a la existencia de varias especies que son habituales presas de estos grandes felinos”, explicó.

Resaltó la importancia de la educación a las poblaciones para evitar el daño a los animales. “Los jaguaretés no son agresivos, excepto cuando están con crías”, puntualizó Oviedo.

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Especie en peligro

El jaguareté (Panthera onca) es el felino más grande de Sudamérica y se encuentra actualmente en peligro crítico de extinción en Paraguay.

La Ley Nº 5302/14 declaró oficialmente al jaguareté como especie en peligro de extinción y prohíbe de manera terminante su caza o cualquier daño a su entorno.

En la región oriental del país, sus poblaciones se han reducido drásticamente o enfrentan una fuerte amenaza de desaparición local debido a la alteración del entorno.

Entretanto, el sitio principal donde aún habita se encuentra principalmente en el departamento de Alto Paraguay, cerca de los límites con Bolivia.

El gran felino actúa como indicador clave de la salud de los ecosistemas y de la conservación de los bosques nativos. Es un controlador natural de otras especies de la región.