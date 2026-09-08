Carapeguá: Exitosa cirugía inclusiva a paciente con discapacidad y tumor bucal

El equipo de Odontología Inclusiva del Hospital Distrital de Carapeguá realizó una exitosa intervención quirúrgica a un paciente de 53 años, con discapacidad y diagnóstico de un tumor en la cavidad bucal.

El procedimiento se realizó con la participación coordinada de los servicios de Odontología, Cirugía Maxilofacial y Anestesiología, y del médico tratante.

El paciente, oriundo de la compañía Tajy Loma de la ciudad de Carapeguá, llegó al hospital para una consulta odontológica. Tras la evaluación inicial y la valoración de los especialistas, se coordinó la intervención quirúrgica, explicó el director del nosocomio, doctor Alcides Ochoa.

El médico señaló que el paciente tuvo un proceso de preparación de tres semanas, debido a que es hipertenso y requería cuidados relacionados con su condición cardíaca y sus niveles de glucemia. “Controlamos todo y luego coordinamos su procedimiento”, explicó Ochoa.

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Destacan logro médico en el hospital

El director médico, Dr. Alcides Ochoa, destacó que la intervención representa un logro para la salud pública y busca mejorar la calidad de vida del paciente.

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Durante la cirugía se extrajo el tejido comprometido, que fue remitido para un estudio anatomopatológico (biopsia), con el objetivo de determinar la naturaleza de la lesión y orientar el tratamiento posterior.

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El procedimiento estuvo a cargo del odontólogo maxilofacial, doctor Diego Recalde, del Puesto de Salud de Sapucái, quien colaboró de manera gratuita y voluntaria con el equipo médico. También participaron los profesionales del Hospital local, la doctora Ángela Romero, del servicio de Odontología.

En la intervención colaboraron también el médico clínico y director del Hospital Distrital de Carapeguá, doctor Alcides Ochoa, y el anestesista, licenciado Mario Candia.

Favorable evolución del paciente

Tras la cirugía, el paciente evolucionó favorablemente y recibió el alta médica, con indicación de continuar con sus medicamentos y alimentación por vía oral.

El servicio de Odontología del hospital atiende de lunes a viernes, mediante agendamiento por ventanilla, de 07:00 a 13:00. En el caso de pacientes con discapacidad, el agendamiento se coordina directamente con la doctora Ángela Romero.