Carapeguá: médicos apoyan a renunciantes y denuncian falta de insumos y fármacos

Médicos de las diferentes especialidades del Hospital Distrital de Carapeguá realizaron esta mañana una manifestación simbólica con pancartas en apoyo a los profesionales que presentaron su renuncia en los hospitales de Itauguá y Acosta Ñu. Durante la protesta también expusieron las carencias de medicamentos e insumos que enfrentan a diario para brindar atención a los pacientes..

Los profesionales portaron pancartas de reclamo con las frases: “La Salud es una prioridad - Reajuste salarial ya”, “Remuneración por feriado trabajado”, “Estabilidad laboral, desprecarización ya”, “Más medicamentos e insumos de calidad” y “En huelga, delincuentes en elecciones, ciudadanos”.

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Denuncian falta de insumos en Pediatría

La doctora Mirta López, del área de Pediatría, denunció la falta de varios insumos y medicamentos básicos para la atención de los pacientes.

Explicó que, si llega un niño con una crisis asmática que requiere internación, existen dificultades desde “el vamos: no tenemos insumos, guantes de procedimientos, y los que teníamos eran gracias a donaciones y al buen corazón de ciudadanos carapegueños”.

La médica mencionó la falta de punzocat, volutrol y algunos medicamentos como cefotaxima, clindamicina y prednisona en suspensión. Asimismo, urge contar con otros insumos básicos que, según señaló, son necesarios para ejercer de manera eficiente la profesión.

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La renuncia masiva en el Hospital de Niños Acosta Ñu y en el Hospital Nacional de Itauguá preocupa y “esta situación nos afecta a todos. Si hoy tengo un niño con apendicitis aguda, no tengo quién pueda recibir a ese paciente porque hoy están todos renunciando”, señaló.

Piden a las autoridades atender el pedido de los médicos

La profesional afirmó que esperan que las medidas de fuerza adoptadas en diferentes hospitales sirvan para que las autoridades nacionales tomen cartas en el asunto y atiendan las necesidades del sector, no solo en materia salarial, sino también en cuanto a medicamentos e insumos.

Asimismo, dijo que los médicos permanecen en alerta permanente y a la espera de las decisiones que adopte el sindicato nacional de médicos.

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El hospital es de referencia

La doctora pediatra Dionisia Matto resaltó que el Hospital Distrital de Carapeguá es un nosocomio de referencia, por lo que consideró urgente mejorar el stock de medicamentos en la farmacia.

Explicó que numerosos pacientes llegan desde comunidades lejanas y, muchas veces, sin recursos económicos para adquirir los fármacos que necesitan.

Matto señaló que, cuando llegan pacientes accidentados o convulsionando, la falta de elementos como jeringas o anticonvulsivantes genera situaciones en las que el propio médico termina sacando dinero de su bolsillo para adquirirlos.

La profesional cuestionó las críticas hacia los médicos por sus ingresos y explicó que quienes realizan urgencias, en su mayoría provenientes de Asunción, deben afrontar gastos de combustible y alimentación, además de comprar medicamentos para los pacientes cuando estos no están disponibles. “Eso la población debe saberlo”, manifestó.

Agregó que los médicos no reciben alimentación en los hospitales y aseguró que los pacientes internados tampoco cuentan con ella, situación que, según señaló, agrava las dificultades existentes. Matto sostuvo, además, que existe una difícil situación económica a nivel país y pidió objetividad al momento de analizar la realidad.

Cuestionó que haya personas que perciben buenos salarios sin asistir a trabajar en algunas instituciones públicas y mencionó también el ingreso de funcionarios con respaldo político. “Eso no quiere decir que deba cerrar los ojos y no ver la realidad. Hay que ser objetivos y patriotas”, afirmó.

Director explica faltante de medicamentos

El director del Hospital Distrital de Carapeguá, Alcides Ochoa, reconoció que existen faltantes de determinados medicamentos e insumos y explicó que la provisión se realiza mediante procesos de licitación a nivel nacional.

Asimismo, señaló que las licitaciones se efectúan a nivel país y posteriormente los medicamentos son distribuidos a las diferentes regiones y, desde allí, a los hospitales.

Según explicó, el aumento considerable de usuarios que acuden a los servicios de salud también genera dificultades, debido a que la reposición del stock no siempre puede realizarse de manera inmediata. Ochoa señaló que existen determinados medicamentos cuyos procesos de licitación registran atrasos y que, cuando un paciente necesita un fármaco específico que no puede ser sustituido por otro disponible en el hospital, se debe buscar la manera de garantizar la continuidad del tratamiento.

Explicó que, en otros casos, los profesionales adecuan los tratamientos de acuerdo con los medicamentos disponibles en el stock del hospital.

Garantizan atención a pacientes

Respecto a la manifestación realizada por los médicos, Ochoa indicó que los profesionales regresaron posteriormente a sus consultorios y que las urgencias y consultas continuaron siendo atendidas.

En cuanto a los pacientes que necesitan ser derivados a hospitales de mayor complejidad, explicó que cuentan con un sistema de remisión mediante el cual se comunica la situación clínica del paciente y se solicita un establecimiento adecuado para continuar con la atención.

Señaló que el hospital realiza la estabilización correspondiente y, una vez conseguido el lugar, se concreta la remisión de la manera más oportuna posible.

Preocupación por renuncias en hospitales de referencia

Sobre las renuncias de médicos en los hospitales de Itauguá y Acosta Ñu, Ochoa indicó que la situación surgió recientemente y explicó que las renuncias no son efectivas de manera inmediata, debido a que generalmente existe un plazo de 31 días para su aceptación.

El director señaló que esperan que mediante el diálogo se pueda encontrar un punto de equilibrio para garantizar las condiciones adecuadas para que los profesionales puedan continuar ejerciendo la medicina.

Consultado sobre qué ocurriría si los hospitales de referencia llegaran a quedar sin los especialistas necesarios, indicó que todavía no recibió una orientación institucional al respecto.

“No tienen que llegar a eso. Vamos a tener fe de que nunca llegará a eso, de que nosotros vamos a poder terminar este conflicto”, expresó.

Pacientes y familiares también compran insumos

Durante el recorrido por los pasillos y salas de internación del Hospital Distrital de Carapeguá se pudo observar a pacientes y familiares afrontando la falta de algunos elementos necesarios para la atención.

En el área de laboratorio, algunos pacientes deben adquirir jeringas para poder ser atendidos, mientras que en las salas de internación los familiares de pacientes se ven obligados a comprar medicamentos que no se encuentran disponibles en el stock del hospital. Los médicos sostienen que la situación no se limita al reclamo salarial y remarcan la necesidad de contar con medicamentos e insumos suficientes y de calidad para garantizar una atención adecuada a los pacientes.