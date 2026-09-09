Anuncian terminación de obras en el hospital de Santaní, pero faltan otras mejoras

Otro de los pedidos que hasta hoy no tiene respuesta de las autoridades del Ministerio de Salud es la ampliación del sector de la farmacia, que actualmente funciona en una pequeña sala que en forma urgente necesita ser mejorada para que los encargados de esta área puedan brindar un mejor servicio.

Durante todo este tiempo, hace diez meses, la atención neonatal se viene realizando en una sala de contingencia improvisada por el personal de esta área, con el acompañamiento de la dirección del nosocomio. El anuncio de la continuidad de la tarea de mejoramiento fue a través del Ministerio de Salud, según señalaron.

En reiteradas ocasiones, la directora del local sanitario, Dra. Zulma Cabrera, ha expresado la necesidad de rehabilitar la sala propia de neonatología para la atención de los recién nacidos que necesitan de un cuidado especial y, de esa manera, evitar que los mismos sean enviados a otro centro asistencial.

Mencionó, además, que desde la clausura de este sector del hospital se presentaron varios casos de recién nacidos que tuvieron que ser derivados a otro nosocomio por este inconveniente, pero que con la terminación de las obras que quedaron abandonadas se van a solucionar muchos problemas que habitualmente se presentan con los pacientes neonatos, enfatizó.

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Informe desde el Ministerio de Salud

Al ser consultada si la información fue realizada por las autoridades del Ministerio de Salud, la funcionaria respondió que efectivamente el aviso de la continuidad de las obras fue a través de los responsables de la cartera estatal, reiterando que la obra paralizada no solamente era una preocupación de los funcionarios del hospital, sino de los usuarios en general, atendiendo a la importancia del servicio, aseveró.

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Ya era el momento

Al respecto, Francisca Benítez, usuaria del centro asistencial, señaló que ya era el momento de que el Ministerio de Salud se interese en la terminación y rehabilitación de la sala de neonatología, que hace diez meses se encuentra cerrada por las obras inconclusas y que en muchas ocasiones incluso puso en peligro la vida de los niños recién nacidos debido a que la sala de contingencia con que cuenta el local sanitario no reúne las condiciones para los casos graves, expresó.

Falta mejorar área de farmacia

Otro de los inconvenientes que afecta al hospital de Santaní es la falta de un lugar más amplio para la farmacia, que desde hace varios años funciona en un pequeño espacio donde apenas caben dos funcionarios que trabajan en medio de una tremenda incomodidad.