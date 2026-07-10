Ministerio de Salud no termina sala de Neonatología y priva de mejor atención a recién nacidos

Al respecto, la directora del Hospital Distrital de Santaní, Dra. Zulma Cabrera, informó que en una reciente visita realizada al Ministerio de Salud, las autoridades le manifestaron que la obra, abandonada hace ocho meses, se estaría reiniciando próximamente, con el objetivo de mejorar el servicio en esta área, considerada como una de las prioridades.

Aseveró, además, que, aparte de la sala de Neonatología, también se necesita la ampliación de la infraestructura de la farmacia, que funciona en un pequeño espacio, por lo que los funcionarios encargados de entregar los medicamentos vienen reclamando desde hace varios años un lugar más grande, señaló.

Lea más: Aumentan los pacientes con problemas respiratorios en el hospital de Santaní

Sin embargo, aclaró que la necesidad más urgente es la terminación de los trabajos de mejora que quedaron inconclusos y que, por ese motivo, en algunas ocasiones se vieron obligados a trasladar a algunos recién nacidos a otro centro asistencial del departamento o a la capital del país, enfatizó.

Hay compromiso

Con relación a este tema, la directora recalcó que hay un compromiso formal por parte de las autoridades del Ministerio del reinicio de los trabajos, donde, según los cálculos técnicos, se van a necesitar unos 200 millones de guaraníes para poner en condiciones toda la parte que corresponde al sector de neonatología, ya que para el hospital es una necesidad rehabilitar el servicio en ese lugar.

Mencionó, además, que desde el cierre de esta sala habilitaron un espacio de contingencia con algunos equipos básicos para los casos de urgencia, pero que hay situaciones que requieren un cuidado más especializado, de acuerdo a la gravedad de los hechos que se presentan, cuando indefectiblemente deben recurrir a otros nosocomios, mencionó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Lo que ahora estamos aguardando es que el Ministerio pueda proveer los recursos necesarios para completar la obra y de inmediato poner en funcionamiento el servicio para evitar que los pacientes sean trasladados a otro lugar por este problema con el que desde hace varios meses venimos lidiando”, agregó la Dra. Cabrera.