¿Buscas empleo técnico? El SNPP abre postulaciones para Mecánica Industrial

En el marco del programa MopaDual, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) abre una convocatoria para jóvenes de 18 a 23 años con bachiller culminado en Mecánica Industrial o carreras afines. La iniciativa busca capacitar a los participantes de manera práctica incluso en la incursión laboral.

Los postulantes deberán contar con disponibilidad de tiempo completo para participar del proceso formativo.

Lea más: Alerta meteorológica por lluvias y tormentas en seis departamentos

Asimismo, desde la institución señalan que la formación se desarrollará bajo un Contrato de Aprendizaje con una empresa. Durante todo el periodo, cada aprendiz recibirá una remuneración económica otorgada por la empresa formadora y tendrá la posibilidad de acceder a una inserción laboral, de acuerdo con su desempeño.

Preinscripciones habilitadas

Con respecto a las postulaciones podrán realizarse hasta el próximo domingo 27 de setiembre mediante el código QR que se encuentra en el flyer de la convocatoria. Recuerdan que los cupos son limitados.

El curso está dirigida a en esta ocasión especialmente a los residentes de Ypané, Villeta, Guarambaré, Ñemby, J. Augusto Saldívar y San Antonio.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para obtener más información, habilitan la línea de whatsApp al 0981 897 041, de 07:00 a 15:00.