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09 de septiembre de 2026 a la - 17:22

¿Buscas empleo técnico? El SNPP abre postulaciones para Mecánica Industrial

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Una nueva convocatoria fue lanzada por el SNPP para Mecánica Industrial dirigida para jóvenes de 18 a 23 años que hayan concluido el Bachillerato Técnico en Mecánica Industrial o carreras técnicas afines. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 27 de setiembre del corriente.

Por ABC Color

En el marco del programa MopaDual, el Servicio Nacional de Promoción Profesional (SNPP) abre una convocatoria para jóvenes de 18 a 23 años con bachiller culminado en Mecánica Industrial o carreras afines. La iniciativa busca capacitar a los participantes de manera práctica incluso en la incursión laboral.

Los postulantes deberán contar con disponibilidad de tiempo completo para participar del proceso formativo.

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Asimismo, desde la institución señalan que la formación se desarrollará bajo un Contrato de Aprendizaje con una empresa. Durante todo el periodo, cada aprendiz recibirá una remuneración económica otorgada por la empresa formadora y tendrá la posibilidad de acceder a una inserción laboral, de acuerdo con su desempeño.

Preinscripciones habilitadas

Con respecto a las postulaciones podrán realizarse hasta el próximo domingo 27 de setiembre mediante el código QR que se encuentra en el flyer de la convocatoria. Recuerdan que los cupos son limitados.

Convocatoria del SNPP para jóvenes que deseen estudiar Mecánica Industrial
El SNPP convocó a jóvenes de 18 a 23 años para un nuevo programa de formación en Mecánica Industrial en Ypané.

El curso está dirigida a en esta ocasión especialmente a los residentes de Ypané, Villeta, Guarambaré, Ñemby, J. Augusto Saldívar y San Antonio.

Para obtener más información, habilitan la línea de whatsApp al 0981 897 041, de 07:00 a 15:00.

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