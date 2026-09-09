Despliegan operativo ante aumento de atracos callejeros en Ciudad del Este

El director de Policía de Alto Paraná, comisario general inspector Jorge Aquino, explicó que el despliegue contará con agentes del Grupo Lince y personal de Motorizada, quienes realizarán controles y rastrillajes en diferentes puntos de la ciudad, principalmente para combatir a los motochorros.

Aquino señaló que el operativo no será un procedimiento aislado, sino que se desarrollará de manera constante y en distintos horarios.

“Esto va a continuar en cualquier horario y en cualquier sector. No es que ahora se va a hacer un rastrillaje de media hora o una hora y después termina. Vamos a trabajar unas horas, descansar y volver a otro punto, en otro horario, incluso durante la noche”, manifestó el jefe policial.

Inicialmente se centrarán en Ciudad del Este

El director policial indicó que inicialmente el despliegue se concentrará en Ciudad del Este, debido a la mayor cantidad de inconvenientes registrados, principalmente en sectores de los kilómetros 9 y 10. Aunque, posteriormente, también abarcarán barrios de Presidente Franco y Minga Guazú.

Para el operativo, se cuenta con el refuerzo de agentes del grupo Lince llegados de otros departamentos.

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Por su parte, el comisario principal Jorge Cardozo, jefe de Motorizada, destacó la importancia de utilizar motocicletas para este tipo de procedimientos debido a la mayor facilidad de desplazamiento que ofrecen.

Piden portar documentos

Cardozo solicitó a la ciudadanía portar la cédula de identidad, licencia de conducir y documentación del automóvil, camioneta o motocicleta.

También aclaró que la documentación digital tiene validez, siempre que la persona se encuentre registrada en la plataforma correspondiente y pueda ser verificada por los agentes.

Consultado sobre las condiciones climáticas previstas para los próximos días, Cardozo afirmó que el operativo continuará aun cuando se registren precipitaciones.

El jefe de Motorizada sostuvo que contar con más motocicletas y agentes del Grupo Lince resulta fundamental para ampliar la cobertura hacia zonas periféricas y sectores de difícil acceso para las patrulleras convencionales.