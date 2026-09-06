Policiales
06 de septiembre de 2026 a la - 16:47

Operativo Nexus: allanan un inmueble en Itacurubí de la Cordillera

Este domingo se llevó a cabo un allanamiento en una propiedad ubicada en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera.
Este domingo se llevó a cabo un allanamiento en una propiedad ubicada en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera.Gentileza Ministerio Público

En el marco de la investigación denominada Operativo Nexus, la agente fiscal Ingrid Cubilla, de la Unidad Especializada en la Lucha contra el Narcotráfico y Crimen Organizado, encabezó este domingo un allanamiento en una propiedad ubicada en la ciudad de Itacurubí de la Cordillera. El procedimiento se dio luego de la captura de Manu, presunto exsecretario de Sebastián Marset.

Por ABC Color

El procedimiento —ejecutado con el apoyo del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional— forma parte de la continuidad de las acciones iniciadas en febrero de este año contra una red presuntamente vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

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La diligencia buscaba incautar elementos de valor para la causa y dar con el paradero de personas procesadas que cuentan con orden de captura y declaración de rebeldía.

Hombre esposado, vestido con sudadera 'GAP', en oficina de policía con cartel que indica unidad contra el narcotráfico.
Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, de 38 años, alias Manu, detenido hoy en el marco del Operativo Nexus II que investiga la estructura del presunto narcotráficante Sebastián Marset en Paraguay.

Caída de Manu

La intervención fiscal-policial se da pocas horas después de un golpe clave contra la misma estructura: la detención de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, de 38 años, alias Manu, presunto exsecretario del narco Sebastián Marset.

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Cáceres Cabrera fue localizado y capturado en la mañana de este domingo en la misma localidad cordillerana por agentes del Departamento Antinarcóticos. El hombre permanecía prófugo desde el pasado 17 de febrero, fecha en que se desplegó la fase Nexus II.

Hombre esposado en el suelo bajo custodia policial, rodeado por dos mujeres y un agente en uniforme oscuro en un ambiente moderno.
Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, de 38 años, alias Manu, detenido hoy en el marco del Operativo Nexus II que investiga la estructura del presunto narcotráficante Sebastián Marset en Paraguay.

Búsqueda de evidencias

Durante la incursión en la finca allanada, la comitiva recolectó diversos elementos e indicios que serán incorporados a la carpeta fiscal para su posterior análisis. Con estas evidencias, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento del esquema operativo e identificar a otros posibles integrantes de la organización criminal.