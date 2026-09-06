Operativo Nexus: allanan un inmueble en Itacurubí de la Cordillera

El procedimiento —ejecutado con el apoyo del Departamento Especializado contra el Narcotráfico y Delitos Conexos de la Policía Nacional— forma parte de la continuidad de las acciones iniciadas en febrero de este año contra una red presuntamente vinculada al narcotráfico y al crimen organizado.

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La diligencia buscaba incautar elementos de valor para la causa y dar con el paradero de personas procesadas que cuentan con orden de captura y declaración de rebeldía.

Caída de Manu

La intervención fiscal-policial se da pocas horas después de un golpe clave contra la misma estructura: la detención de Dionisio Manuel Cáceres Cabrera, de 38 años, alias Manu, presunto exsecretario del narco Sebastián Marset.

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Cáceres Cabrera fue localizado y capturado en la mañana de este domingo en la misma localidad cordillerana por agentes del Departamento Antinarcóticos. El hombre permanecía prófugo desde el pasado 17 de febrero, fecha en que se desplegó la fase Nexus II.

Búsqueda de evidencias

Durante la incursión en la finca allanada, la comitiva recolectó diversos elementos e indicios que serán incorporados a la carpeta fiscal para su posterior análisis. Con estas evidencias, la Fiscalía busca avanzar en el esclarecimiento del esquema operativo e identificar a otros posibles integrantes de la organización criminal.