Asunción: tortoleros tienen “vía libre” ante nulo control policial nocturno

Uno de los afectados por la inseguridad en Asunción -en este caso, por un ataque de tortoleros- es el abogado Federico Gaspar Campos López Moreira (55), quien denunció el hurto de objetos del interior de su camioneta Toyota Land Cruiser negra, el jueves pasado. El vehículo estaba estacionado sobre la calle José Pappalardo y Tte. 2° Benigno Cáceres, en el barrio Ytay de la capital, jurisdicción de la Comisaría 10.ª.

El letrado relató que estacionó su vehículo durante la noche. Al regresar, poco antes de la medianoche regresó, se encontró con la sorpresa de que los delincuentes habían roto el vidrio de la ventana trasera lado izquierdo.

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Tras verificar su vehículo, el profesional confirmó que el robo de un tablet Apple gris, un chaleco antibalas negro, un teclado inalámbrico de color gris plateado, una bandolera táctica, un cuchillo táctico, una linterna táctica, un guante táctico de color negro y dos cargadores de pistola.

Tortoleros llevaron documentos y cheques en el barrio Nazareth

Tras la denuncia, efectivos de la comisaría jurisdiccional y otras dependencias especializadas llegaron hasta el lugar para verificar lo ocurrido y conversar con el afectado del robo.

Otro golpe similar de los tortoleros fue denunciado en la madrugada de ayer viernes por el señor Luis Carlos Alberto Igarzábal Ayala (37), quien dejó estacionada su camioneta sobre Mallorquín casi Taruma, barrio Nazaret, para ingresar a un local donde se estaba desarrollando un encuentro de amigos.

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Unas horas después, cuando se disponía a regresar a su casa se percató de que los delincuentes rompieron uno de los vidrios de su vehículo y le robaron cheques y documentos varios.

La falta de patrullaje nocturno fomenta la inseguridad

Fuentes de la misma institución policial confirmaron que uno de los grandes problemas que hasta la fecha no se puede solucionar en la Policía es que los patrulleros literalmente desaparecen en horas de la noche y la madrugada, principalmente en la capital del país.

Y esa situación favorece a la proliferación de los hechos de robos y asaltos callejeros perpetrados por los “chespis” o adictos en perjuicio principalmente de los chicos que salen o regresan a sus casas.

El escaso control policial en horas de la noche es aprovechado por los tortoleros para actuar. Los barrios residenciales de Asunción se convierten en el blanco perfecto de los delincuentes, que aprovechan la costumbre de los vecinos de dejar estacionados sus vehículos en la calle, frente a sus casas, según confirmaron las fuentes.