Amparo García, directora de Comunicación y Diplomacia pública, destaca la red de espacios educativos de EE.UU. en el Paraguay

La nueva Directora de Comunicación y Diplomacia Pública de la Embajada de los Estados Unidos en Asunción, Amparo García, es licenciada en Cine e Historia por la Universidad de Columbia y con una maestría en Comunicación Internacional por la American University. Cuenta con una trayectoria diplomática que incluye misiones en Haití, Camboya, Benín y Brasil, consolidando su compromiso con la cooperación bilateral y el acercamiento cultural.

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En ese sentido, García enfatizó en las oportunidades ofrecidas a través de EducationUSA, un programa esencial que orienta a estudiantes paraguayos con información precisa sobre más de 430 centros de asesoramiento para acceder a instituciones de educación superior acreditadas en los Estados Unidos.

Asimismo, la red de American Spaces que fomenta entornos dinámicos distribuidos globalmente donde los visitantes pueden acceder a recursos bibliográficos, talleres de habilidades digitales y programas culturales que estrechan los lazos de entendimiento mutuo entre ambas naciones.

Destacan especialmente el Benjamin Franklin Science Corner, un espacio de educación no formal enfocado en promover vocaciones científicas a través de metodologías STEAM, laboratorios de robótica e investigación para niños, adolescentes y estudiantes interesados en el desarrollo tecnológico.

También el Margaret Knight American Corner, en Ciudad del Este, impulsa en la zona de la Triple Frontera el aprendizaje del idioma inglés, el asesoramiento académico y la innovación mediante iniciativas de fabricación digital como impresoras 3D y clubes tecnológicos especializados.

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La Biblioteca Roosevelt del CCPA y el CONACYT American Space consolidan este ecosistema educativo ofreciendo miles de volúmenes de libre acceso, laboratorios de informática y plataformas interactivas orientadas a la apropiación del conocimiento científico y cultural.

Intercambio educativo

Por otra parte, García destacó que entre las principales iniciativas destacadas se encuentra el Programa Fulbright, el cual ofrece becas de posgrado y estancias de investigación para profesionales paraguayos con excelencia académica, facilitando maestrías y doctorados en prestigiosas universidades de los Estados Unidos.

Asimismo, el Programa Fulbright Specialist permite que instituciones locales reciban a académicos y expertos norteamericanos por periodos cortos de hasta 42 días para fortalecer capacidades institucionales en áreas prioritarias como ciencia, tecnología y administración pública.

Para los jóvenes emprendedores y líderes emergentes, el Programa YLAI (Young Leaders of the Americas Initiative) brinda pasantías profesionales de cuatro semanas en empresas estadounidenses, potenciando habilidades empresariales y redes de colaboración sostenible en toda la región.

Por su parte, el programa Opportunity Funds respalda de manera integral a estudiantes paraguayos de sobresaliente rendimiento académico pero escasos recursos, cubriendo la totalidad de los costos del proceso de postulación a universidades estadounidenses de élite.

Finalmente, el SUSI (Instituto de Estudios Estadounidenses para Estudiantes Líderes) ofrece a jóvenes universitarias paraguayas una pasantía intensiva de cinco semanas enfocada en liderazgo femenino, democracia e impacto socioeconómico, mientras que el programa Jóvenes Embajadores impulsa el activismo social en estudiantes secundarios mediante intercambios culturales y comunitarios.