On the record Podcast de ABC: 80 años de la beca Fulbright y la mentoría para estudiar en los EE.UU

En el tercer capítulo de On the record podcast de ABC, Andrea González, presidenta de la Asociación Fulbright Paraguay recuerda los 80 años de la creación de esta beca y habla del proceso de mentoría para aplicar de manera exitosa a esta oportunidad de formación en los Estados Unidos.

Este programa de becas nació en 1946 como una visión estratégica del senadorestadounidense J. William Fulbright. Tras el impacto de la Segunda Guerra Mundial, lainiciativa surgió con el objetivo central de fomentar el entendimiento pacífico entre las naciones a través del intercambio educativo y cultural.

Paraguay se integró a esta red global en 1948, enviando a sus primeros 35 becarios, y hoy forma parte de un selecto grupo de 160 países que acceden a esta plataforma de alta distinción académica.

Para profundizar en el impacto actual delprograma, Andrea González, presidenta de la Asociación Fulbright Paraguay, habla en On the record destacando que el caminoa la excelencia cuenta hoy con un respaldo fundamental: el programa de mentorías gratuitas de “BecasParaguay".

Este espacio, liderado por exbecarios, nació hace una década ante la necesidad de orientar y guiar a los nuevos postulantes sobre cómo aplicar a universidades de primer nivel y cómo alinear su formación con las necesidades de desarrollo del país.

Contrario a la creencia popular, las becas Fulbright no tienen restricción de edad ni límites por zona geográfica, estando abiertas a profesionales delos 17 departamentos de Paraguay.