Inician limpieza y canalización de cauces ante llegada de fenómeno de El Niño en Misiones

Ante el pronóstico de un fenómeno de El Niño de gran intensidad durante la primavera y el verano de 2026-2027, municipios de Misiones comenzaron trabajos de limpieza y canalización de cauces, desagües y canales, con el objetivo de mejorar el escurrimiento de las aguas y reducir el riesgo de inundaciones y anegamientos.

Los trabajos preventivos se ejecutan actualmente en San Ignacio, San Juan Bautista y Santa María de Fe, principalmente en sectores considerados vulnerables por antecedentes de desbordes de arroyos, acumulación de agua y dificultades para el drenaje durante periodos de lluvias intensas.

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El gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), señaló que el Gobierno departamental inició las obras de canalización previstas dentro del plan de prevención para mitigar los posibles efectos del fenómeno de El Niño.

La estrategia contempla trabajos coordinados con los municipios y otras instituciones para intervenir sectores considerados vulnerables antes del periodo de mayor intensidad de las precipitaciones.

También se prevé la planificación de evacuaciones y la preparación de recursos para asistir a las familias que eventualmente resulten afectadas.

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El Niño se fortalece

El escenario climático genera preocupación porque las previsiones internacionales apuntan a un fortalecimiento del fenómeno de El Niño durante los próximos meses.

El Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) informó que para el periodo de octubre a diciembre, los pronósticos señalan un 95 % de probabilidad de que el fenómeno alcance una intensidad muy fuerte, una situación que podría favorecer un aumento de las lluvias en nuestro país.

En Misiones, las autoridades consideran especialmente críticos los meses de octubre, noviembre y diciembre, con estimaciones de lluvias acumuladas que podrían ubicarse entre 400 y 500 milímetros, según los pronósticos climáticos manejados por las autoridades departamentales.