Remangate por la Vida 2026: convocan a colecta de sangre este 12 y 13 de septiembre

La solidaridad vuelve a movilizar al país con el lanzamiento de “Remangate por la Vida 2026”, una campaña que busca transformar unos minutos del tiempo de los ciudadanos en una oportunidad de vida para miles de personas. Las jornadas de donación de sangre se llevarán a cabo el sábado 12 y domingo 13 de setiembre, en el horario continuo de 8:00 a 20:00.

El impacto de esta movilización es significativo, ya que en sus ediciones anteriores, más de 3.140 donantes permitieron recolectar 1.570 litros de sangre, beneficiando directamente a más de 12.560 personas en el sistema de salud.

Para esta edición, serán habilitados cinco puestos estratégicos para facilitar la asistencia del público:

Casa del Exalumno del Colegio San José

Shopping Mariscal

delSol Shopping

Shopping Mariano

Sede de la Unión Industrial Paraguaya (UIP)

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Un impacto que va más allá de la colecta

Antes de la conferencia de prensa realizada en la Casa del Exalumno del Colegio San José, Marcelo Codas, referente de la organización, conversó con ABC y destacó la trascendencia que cobró el proyecto a lo largo del tiempo.

“Acá lo importante no es solamente la cantidad de sangre que se colecta en esta fecha, sino es el hecho de que hoy muchas empresas y organizaciones de la sociedad civil ya están emulando a Remangate por la Vida”, resaltó.

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Asimismo, se refirió al derribo de mitos y prejuicios que históricamente alejaron a la ciudadanía de los bancos de sangre. “Todos tenemos un poquito de miedo a donar sangre y estimamos que gracias al trabajo de Remangate por la Vida y a la posibilidad de donar en lugares públicos, ese miedo va desapareciendo y cada vez se colecta más sangre anualmente”, afirmó.

Respecto a la participación esperada para este fin de semana, Codas señaló que el flujo de donantes suele mantenerse en niveles elevados gracias a la descentralización de los puntos de colecta.

“La verdad que siempre solemos tener una cantidad importante de personas que ronda más o menos entre 700 y 1000 personas, a través de los diferentes lugares a los que se puede concurrir. Pero reforzamos siempre la idea que mucha gente dona también en otros lugares y eso hace que el incremento de la cantidad de sangre por año haya aumentado y siga aumentando sustancialmente”, concluyó.

Un avance hacia la autosuficiencia nacional

La doctora Elsi Vargas, directora del Centro Nacional de Servicios de Sangre (CENSSA), destacó el crecimiento que experimentó la iniciativa desde sus inicios y la evolución positiva en la respuesta ciudadana.

“Muy contenta de que nuevamente se realice una nueva edición. Es la sexta edición. Empezamos en el año 2018. Tuvimos dos años de interrupción por el tema de la pandemia, pero bueno, seguimos con las mismas ganas y realmente hemos crecido desde aquel 2018. Hay más donantes”, expresó en conversación con ABC.

No obstante, la especialista enfatizó que el reto fundamental radica en transformar el perfil del donante paraguayo, migrando del modelo de urgencia hacia un compromiso altruista y consciente.

“Lo que tenemos que tratar de seguir cambiando es el tipo de donante que tenemos, no más ese donante de reposición que acude corriendo cuando se presenta una necesidad. Nosotros necesitamos de esos donantes que un día se levantan y dicen: ‘Hoy tengo la necesidad de donar’ (…) Debe salir o surgir desde el donante para que se pueda sentir bien esa persona, sentirse realmente un ser solidario y también porque existe una necesidad en algún lugar, en algún hospital”, remarcó.

Respecto a las estadísticas actuales dentro de la red del sistema de salud, la médica aportó cifras concretas que reflejan que la brecha histórica de desabastecimiento se está reduciendo.

“El último año, en el 2025, hemos cerrado con ciento treinta mil donaciones anuales en todo el país (...) Hoy día tengo que reconocer que esa brecha se va acortando y ojalá el día de mañana pueda decir: ‘El dos punto cinco por ciento de la población dona’. Hoy a lo mejor estamos en uno punto nueve. Y lo mínimo para hablar de autosuficiencia es dos por ciento”, explicó.

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