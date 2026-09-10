Salud rechaza renuncias de médicos especialistas

El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) emitió una resolución oficial firmada por la ministra de la cartera, la Dra. María Teresa Barán, mediante la cual se rechazan las renuncias presentadas por médicos especialistas que prestan servicios en la institución.

La medida busca blindar la atención en áreas de alta criticidad y asegurar la asistencia a la población vulnerable.

La decisión ministerial se sustenta en dos pilares fundamentales. Por un lado, la obligación constitucional del Estado de garantizar la continuidad de los servicios esenciales de salud, con especial énfasis en la niñez y la adolescencia.

Por otro lado, la postura manifestada por los propios galenos durante las reuniones mantenidas con las autoridades expresaron formalmente su voluntad de continuar vinculados a la institución.

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La disposición abarca a especialidades de alta complejidad y de vital importancia para el sistema sanitario público, entre las que destacan:

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Anestesiología

Cirugía Pediátrica

Neonatología

Terapia Intensiva Pediátrica

Desde la cartera sanitaria explicaron que la disponibilidad de profesionales en estas áreas es sumamente limitada, lo que dificulta significativamente su reemplazo inmediato dentro de la red asistencial pública. Por este motivo, resulta imperativo asegurar su permanencia en los puestos donde cumplen funciones indispensables para los pacientes.

Fundamento legal y apertura al diálogo

Para la adopción de esta medida, la resolución invoca expresamente el Artículo 56 de la Ley N.º 7.445/25, normativa que otorga a la autoridad competente la potestad de evaluar la procedencia de las dimisiones en resguardo del interés público.

Asimismo, la decisión se enmarca en un proceso de diálogo constante entre el Ministerio y el gremio médico. “El diálogo permanece abierto y existe plena disposición para seguir trabajando en la construcción de acuerdos. El talento humano es el recurso más importante del sistema de salud”, subrayó la ministra Barán, reafirmando que la institución continuará propiciando espacios de concertación para alcanzar soluciones sostenibles sin poner en riesgo la atención ciudadana.

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Antecedentes de mejoras laborales

Esta determinación ocurre en un contexto donde el Ministerio de Salud ha impulsado diversas acciones orientadas a mejorar las condiciones laborales del personal sanitario, tales como: