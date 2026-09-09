Renuncia de médicos: esto es lo que preocupa al Ministerio de Salud

Un total de 21 renuncias de médicos que están próximas a concretarse están siendo analizadas por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), mientras continúa el conflicto con los gremios del sector por reivindicaciones salariales y laborales.

El director de Redes y Servicios de Salud, Gustavo Ortiz, explicó que estos casos se encuentran dentro del plazo administrativo de preaviso y que cada situación está siendo estudiada de manera individual por las áreas de Recursos Humanos y Asesoría Jurídica antes de que se tome una decisión definitiva.

“Eso está a nivel de Recursos Humanos, con una mirada de Asesoría Jurídica, que deben dictaminar e informar sobre la situación de cada uno. Eso, luego, se somete al alcance de la máxima autoridad para la toma de decisiones”, señaló.

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Ministerio de Salud registra 446 renuncias formales

Ortiz informó que, hasta la fecha, el Ministerio de Salud contabiliza 446 renuncias formales presentadas por profesionales médicos en el marco del conflicto que mantiene el sector con las autoridades sanitarias.

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Si bien evitó adelantar las medidas que se aplicarán en caso de que las renuncias se concreten, aseguró que la institución garantizará la continuidad de los servicios de atención en todo el país.

“Tenemos que mirar las alternativas dentro y fuera del sistema. Vamos a garantizar la funcionalidad de los servicios”, afirmó.

Especialistas escasos generan mayor preocupación

El director de Redes y Servicios de Salud destacó que la principal inquietud radica en la posible salida de especialistas y subespecialistas cuya disponibilidad ya es limitada en el sistema sanitario nacional.

Entre los perfiles más sensibles, mencionó a los cirujanos pediátricos, neonatólogos y, en menor medida, anestesiólogos.

Según explicó, la reposición de estos profesionales resulta especialmente compleja debido a la escasez de recursos humanos especializados en el país.

“Entendemos que estos grupos ocupacionales y, sobre todo, estas especialidades son muy limitadas en el sistema de salud. Pero, a las resultas de este análisis, se va a tener que seguir el proceso porque eso establece las reglamentaciones. Espero que esto tenga un final diferente, que la institución se expida y esto se solucione”, declaró.

Salud no descarta tercerización de servicios

Ante la posibilidad de que las renuncias afecten áreas críticas, Ortiz indicó que el Ministerio analiza distintas alternativas para sostener la cobertura sanitaria.

Aunque no descartó una eventual tercerización de servicios, aclaró que la prioridad es encontrar soluciones dentro de la propia estructura del sistema público de salud.

“No puedo adelantarme en decir eso (tercerización), pero de entrada tenemos que mirar en el interior del sistema de salud”, expresó.

Consultado sobre la falta de definiciones concretas respecto a las medidas que adoptará la cartera sanitaria, respondió que las autoridades están enfocadas en la búsqueda de soluciones para evitar afectaciones en la atención a los pacientes.

Salud insiste en implementar la carrera sanitaria

Ortiz reiteró que uno de los principales objetivos del Ministerio es avanzar en la implementación del escalafón y la carrera sanitaria.

Según explicó, este esquema permitirá reflejar en los salarios factores como la antigüedad, la formación académica, el grado de especialización y la complejidad de las funciones desempeñadas por los profesionales de la salud.

Asimismo, indicó que la mesa de diálogo continúa abierta y recordó que este miércoles se desarrolla una reunión de la mesa de crisis instalada en el Congreso Nacional. Los próximos encuentros dependerán de las conclusiones alcanzadas y de la convocatoria de las autoridades.

Nueva propuesta salarial sigue en negociación

En paralelo, el Ministerio de Salud presentó una nueva propuesta de aumento salarial para los médicos movilizados.

La propuesta busca diferenciar las remuneraciones según la formación y el nivel de especialización de los profesionales.

Ortiz aclaró que todavía no existe un acuerdo definitivo y que las negociaciones continúan. “Nada queda fijo, son temas que se están conversando. Hay ese margen”, sostuvo.

Actualmente, el salario base por cada vínculo de 12 horas semanales oscila entre G. 5 millones y G. 5,4 millones, sin distinción entre médicos generales, especialistas o subespecialistas.

Así plantea Salud los nuevos pisos salariales

El Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) reclama elevar el salario mínimo a G. 8 millones por cada vínculo de 12 horas semanales, lo que representa un incremento de aproximadamente G. 3 millones respecto al monto vigente.

La nueva propuesta del Ministerio plantea establecer escalas diferenciadas a partir de 2027:

Médicos generales: G. 5.400.000

Médicos especialistas: G. 6.200.000

Médicos subespecialistas: G. 8.000.000

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De acuerdo con Ortiz, la intención con esta propuesta es reconocer económicamente la formación, la experiencia y la complejidad del trabajo realizado por cada profesional.

Por otro lado, el director aseguró desconocer la existencia de un supuesto grupo paralelo a Sinamed que, según versiones difundidas en los últimos días, estaría dispuesto a aceptar la última propuesta presentada por el Ministerio de Salud.