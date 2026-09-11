¡Atención! Los ocho departamentos que están ahora en área de tormentas

La Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) emitió un nuevo aviso meteorológico, alertando sobre la persistencia de condiciones de inestabilidad atmosférica en gran parte del país.

El informe advierte sobre la presencia de núcleos de tormentas en desplazamiento y la formación continua de nuevos sistemas severos en la zona de cobertura.

De acuerdo con el reporte oficial, los fenómenos esperados durante las próximas horas de la tarde incluyen lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y alta probabilidad de caída de granizos de manera puntual.

La zona de cobertura abarca el norte y este de la Región Oriental, así como el centro y norte del Chaco paraguayo.

Lea más: Caída de enormes granizos causan estragos en varios distritos de Itapúa

Departamentos bajo alerta

Los departamentos que se encuentran dentro del área de influencia y que podrían registrar condiciones de tiempo severo son:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Concepción

Noreste de San Pedro

Centro y norte de Alto Paraná

Amambay

Canindeyú

Noreste de Pte. Hayes

Alto Paraguay

Norte y este de Boquerón

Las autoridades recomiendan a la ciudadanía tomar las precauciones necesarias ante posibles inconvenientes derivados de las ráfagas de viento y la ocasional caída de granizos en las regiones mencionadas.