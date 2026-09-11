Caída de enormes granizos causan estragos en varios distritos de Itapúa

La madrugada de este viernes se desarrolló en gran parte del departamento un núcleo de tormentas intensas. En varios sectores se reportó caída de granizo, siendo de tamaños mayores en distritos del noreste.

La noche del jueves un temporal causó daños por granizo en la zona de Mayor Otaño y Carlos Antonio López. Entretanto, este segundo temporal provocó estragos en Alto Verá y Edelira. Principalmente se reportaron perforaciones de techos de chapa y teja.

En Edelira las comunidades de km 21 y Paso Carreta fueron las que tuvieron más viviendas afectadas. Entretanto, en Alto Verá las compañías Vialidad, Santa Librada, 6 de Enero y Poncho. Las autoridades comunales refieren que siguen trabajando en la identificación y cuantificación de las residencias dañadas, para tramitar la asistencia.

En la zona del Área Metropolitana de Encarnación se reportaron precipitaciones intensas y caída de granizo puntual, pero de tamaño más pequeño, que preliminarmente no han causado daños.

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Lluvias intensas

El registro de la Red de Estaciones Meteorológicas Automáticas de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH) registra que en la zona del Aeropuerto de Encarnación hubo acumulación de precipitaciones de más de 70 mm. En la Costanera, de 40,2 mm.

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Otros registros importantes se dieron en Hohenau, 43 mm, y Trinidad, 36,8 mm. La oficina de monitoreo meteorológico de la Municipalidad de Encarnación indicó que las lluvias se dan con un gran caudal de agua en poco tiempo.

En menos de 20 minutos, se generaron más de 15 mm de precipitación, según las mediciones.

En consecuencia, si continúa a este ritmo, se producirán anegaciones urbanas, por lo que recomendaron a la ciudadanía tomar precauciones.

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Inestabilidad continuará

La DMH actualizó su boletín meteorológico ante la presencia de celdas de tormentas persistentes y otras que se desarrollan sobre la zona de cobertura. En la alerta se advierte sobre la posibilidad de que se puedan generar fenómenos de tiempo severo de manera puntual durante las siguientes horas de hoy, viernes 11.

Los distritos afectados por la inestabilidad son Guairá, Caazapá, Itapúa, Misiones, centro y sur de Paraguarí, sur de Alto Paraná, sur de Central y Ñeembucú.