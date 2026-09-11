Nacionales
11 de septiembre de 2026 a la - 07:54

Basurales clandestinos siguen en Asunción pese al anuncio del operativo “Vertederos Cero”

Terreno baldío en Itá Pytã Punta cubierto de basura y escombros, con vegetación escasa alrededor y sin personas presentes.
Terreno baldío en Itá Pytã Punta cubierto de basura y escombros.ABC TV

Pese a los reiterados anuncios del intendente Luis Bello (ANR-HC) sobre la limpieza de Asunción, continúan observándose basurales clandestinos en distintos puntos de la Capital, entre ellos uno ubicado en el barrio Itá Pytã Punta, a escasos metros de una institución educativa.

Por ABC Color

El intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-HC), anunció el despliegue del operativo denominado “Vertederos Clandestinos Cero”, mediante el cual prometió controles y sanciones para quienes arrojen o acumulen residuos en espacios no habilitados.

“¡Vertederos clandestinos CERO! Ordené el despliegue del operativo VERTEDEROS CLANDESTINOS CERO para controlar, identificar y sancionar a quienes arrojen basura donde no corresponde. Quien ensucia la ciudad será sancionado. Sin excepciones”, publicó Bello.

La iniciativa fue presentada cuando faltan pocas semanas para las elecciones municipales y en un contexto en el que la administración municipal viene insistiendo desde hace meses en la necesidad de mejorar la limpieza urbana y erradicar los vertederos clandestinos.

No obstante, pese a los anuncios realizados por la Comuna, varios puntos de la Capital continúan registrando acumulación irregular de residuos.

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Terreno descuidado en Itá Pytã Punta, lleno de montones de basura, ramas y desechos, en un ambiente de abandono.
Un terreno descuidado en Itá Pytã Punta se convirtió en un vertedero ilegal. El sitio está lleno de montones de basura, ramas y desechos.

Basural clandestino persiste en Itá Pytã Punta

Uno de los casos se observa en un terreno baldío ubicado sobre las calles Coronel Pedro García y Juan de Garay, en el barrio Itá Pytã Punta.

En el lugar, se acumulan residuos domiciliarios e industriales, además de ramas, restos de madera y otros desechos dispersos en gran parte del frente del predio.

Durante un recorrido por la zona, se constató que el terreno carece de muralla o algún tipo de cerramiento perimetral, circunstancia que facilita que personas desconocidas depositen basura de manera irregular.

Terreno baldío desordenado con basura acumulada y restos de madera en Itá Pytã Punta.
Basura acumulada y restos de madera en un patio baldío de Itá Pytã Punta, que funciona como vertedero clandestino.

Preocupa cercanía con instituciones educativas

El vertedero clandestino se encuentra a pocos metros de la sede compartida por la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción (UNA) y el Colegio Experimental Paraguay Brasil (CEPB).

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La presencia de residuos acumulados en las inmediaciones genera preocupación entre vecinos debido a las condiciones de insalubridad que podrían afectar a estudiantes, docentes y demás personas que diariamente concurren a ambas instituciones.