Basura coloniza Asunción: Luis Bello cumple nueve meses sin frenar la crisis

La acumulación de residuos en la vía pública avanza sin control sobre el asfalto y las veredas de Asunción. A nueve meses de haber asumido el cargo, tras la renuncia de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), el intendente, Luis Bello (ANR-cartista), mantiene la capital “hundida” en la basura. La presencia de vertederos irregulares dejó de ser un hecho aislado para convertirse en una constante del paisaje urbano cotidiano.

En la intersección de General Santos y Río de Janeiro, en el barrio Las Mercedes, los desechos acumulados ganan terreno justo frente a los nuevos y modernos edificios de departamentos. El mini vertedero acumula restos de poda, maderas rotas y bolsas plásticas amontonadas directamente sobre la capa asfáltica. La basura dispersa invade la calzada y obliga a los automovilistas a desviar el carril de circulación.

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A pocas cuadras de allí, en la zona del Mercado 4, entre los barrios Pettirossi y Ciudad Nueva, la situación operativa se repite con igual gravedad. El cruce de Teodoro S. Mongelós y República Francesa muestra veredas bloqueadas por agua servida y bolsas plásticas negras que obstruyen el paso de los peatones. El agua acumulada despide un olor nauseabundo que impregna las fachadas de los comercios locales.

Las veredas de Herrera y República Francesa también permanecen copadas por restos orgánicos, plásticos y cartones en descomposición constante. Según los vecinos de la zona, el vertedero permanece intacto desde la semana pasada sin que aparezcan camiones recolectores. Las bolsas rotas desparraman desechos domésticos sobre las rejillas del sistema de desagüe pluvial urbano.

Vertederos en Asunción: la crisis de la basura golpea a Las Mercedes y la zona del Mercado 4

La propagación de estos vertederos irregulares se manifiesta hoy como una degradación que afecta de forma directa el desarrollo urbano de la capital. Este problema migró de los baldíos periféricos o zonas ribereñas para instalarse en los sectores de mayor densidad comercial y residencial.

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El impacto directo altera las condiciones sanitarias básicas y bloquea por completo el tránsito peatonal seguro en áreas de alta circulación de Asunción. La problemática afecta a la infraestructura pública asuncena, que se degrada ante la ausencia de cuadrillas de limpieza urbana que intervengan de manera sostenida.

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Estos vertederos también espantan a las inversiones inmobiliarias y a los comercios formales de los barrios más dinámicos de la ciudad. Sus intereses económicos y el valor de sus propiedades quedaron desvalorizados por la permanencia de mini vertederos públicos a metros de sus accesos. Locales gastronómicos y tiendas de ropa, por ejemplo, sufren la pérdida de clientes debido a la insalubridad reinante.

Los vecinos reportan que los reclamos ingresados a través de los canales oficiales de la comuna no obtienen ningún tipo de respuesta. Las calles afectadas quedan desamparadas por semanas, convirtiéndose en puntos críticos de descarga clandestina de basura.

Tasas municipales en Asunción: contribuyentes pagaron millones pese al déficit operativo

Esta crisis en los servicios de aseo urbano ocurre en una capital cuyos contribuyentes cumplieron de forma masiva con sus obligaciones tributarias. En 2025, la ciudadanía cumplió con creces sus obligaciones tributarias para mantener las condiciones de salubridad en la capital.

El Balance General del año pasado revela que los asuncenos pagaron más de US$ 26 millones en concepto de tasas de limpieza. Esta millonaria cifra depositada en las arcas comunales deja en claro que el problema actual responde estrictamente a la ineficiencia operativa. El periodo fiscalizado abarca los últimos meses de la gestión de Rodríguez y los primeros de Bello.

Contrataciones frenó polémica compra de recolectores

Frente a la lluvia de críticas por el déficit en el servicio de limpieza, la administración de Luis Bello intentó apurar la compra directa de 11 camiones recolectores por casi G. 16.000 millones, puenteando a la Junta Municipal. A mediados de abril, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) frenó un proceso, ante las protestas de eventuales oferentes, por sospechas de direccionamiento.

Según el documento de la protesta, el Pliego de Bases y Condiciones (PBC) imponía requerimientos específicos que limitaban la libre competencia y establecía plazos de entrega impracticables.

Proyecto “Basura Cero”: la ley de Luis Bello que busca penas de cárcel

Como contrapartida al fracaso logístico, el intendente capitalino busca trasladar la responsabilidad del problema al ámbito judicial. El intendente impulsa ante el Congreso un proyecto de ley denominado “Basura Cero” para modificar el Código Penal paraguayo. La iniciativa legislativa pretende castigar la disposición irregular de residuos comunes con penas severas de hasta cinco años de prisión.

La propuesta normativa contempla además agravantes especiales que podrían elevar la sanción penal hasta los diez años de penitenciaría efectiva. Estos máximos castigos se aplicarían si el vertido de basura se realiza en cauces hídricos, áreas protegidas o mediante vehículos de carga formal.