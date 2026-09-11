Comunidad educativa de Agüerito cierra semana de protestas sin respuestas y anuncia más movilizaciones

Este viernes, los padres, docentes y estudiantes completaron el tercer día de movilización con una marcha sobre la ruta PY11, como parte de las acciones emprendidas para exigir una respuesta de las autoridades educativas. La medida se desarrolla en medio de la suspensión de las actividades académicas.

La Escuela y Colegio de Agüerito, que funcionan en un mismo predio, permanece tomada por la comunidad educativa. Los manifestantes reclaman la asignación de un rubro para la dirección y otro para la secretaría, además de la construcción de nuevas aulas y una cocina-comedor para el programa Hambre Cero.

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La medida de fuerza fue adoptada durante una asamblea de padres, quienes decidieron paralizar las actividades educativas ante la falta de respuestas. Durante la semana, representantes de la comunidad también realizaron gestiones ante las autoridades en busca de una solución.

Sin embargo, al cierre de la semana de protestas no se concretó una respuesta que permita destrabar el conflicto, por lo que la comunidad educativa anunció que continuará movilizada.

Los padres y representantes de la institución advierten que las medidas podrían intensificarse la próxima semana si las autoridades no presentan respuestas concretas a sus pedidos. La intención es mantener la presión hasta conseguir soluciones para las necesidades administrativas y edilicias.

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Agüerito es una importante comunidad rural de Santa Rosa del Aguaray y forma parte de Yaguareté Forest, ubicada aproximadamente a 60 kilómetros del casco urbano. Las familias sostienen que las carencias de infraestructura y rubros afectan directamente al funcionamiento de la institución y a los estudiantes.

La comunidad educativa espera que las autoridades del sector intervengan y habiliten una mesa de diálogo que permita encontrar una solución, de manera que los alumnos puedan retomar las clases con normalidad y contar con mejores condiciones para estudiar.

Mientras tanto, la movilización continuará en los próximos días y los padres no descartan nuevas medidas de fuerza, especialmente si no reciben una respuesta oficial a sus reclamos.