Guerra en Derecho UNA: Exponen “uso político” del escándalo de chats a días de la elección de Decano

A días de la definición entre Marco Aurelio González y Bonifacio Ríos, los dos candidatos por el decanato, el titular del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho UNA (Ceduna), Nicolás Granado, denunció amedrentamientos con querellas por sus denuncias para intentar desentrañar la red de favoritismos, maniobras y castigos académicos dentro de la casa de estudios.

La red de favoritismos tomó estado público con la divulgación de capturas de pantalla de conversaciones en las que se evidencian supuestos pedidos de tráfico de influencias, para beneficiar con calificaciones o castigar con aplazos a determinados universitarios. En el centro de la polémica quedó expuesto Alejandro “Tratito” Ovelar —hijo del senador Silvio “Beto” Ovelar—, señalado dentro de las charlas vía WhatsApp cruzadas entre estudiantes, egresados y el estamento docente, en su carácter de delegado de uno de los cursos.

Granado afirmó que las intenciones del Centro de Estudiantes de llegar al fondo de las irregularidades, ya generaron represalias en su contra. “Ahora nos vemos nosotros ya amenazados con acciones de difamación y calumnia; amenazas de querella por querer nosotros desentrañar todo este asunto. Y yo como presidente del centro no voy a ceder ante esas amenazas”, manifestó.

El joven aseguró que como representantes del estudiantado, deben velar por la seguridad y transparencia en todos los procesos para todos los alumnos, garantizando que nadie se vea afectado en sus calificaciones solo por pertenecer a uno u otro movimiento interno.

Nuevo decano asumirá entre amenazas y guerra interna en Derecho UNA

El polémico exprocurador general de la República, Marco Aurelio González, y el docente y exministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Bonifacio Ríos Ávalos, son los candidatos al decanato. Reemplazarán al actual decano Carlos González Morel. Las elecciones son este viernes 11 de setiembre.

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La disputa por la conducción de la institución se ve salpicada por el escándalo de los chats filtrados que no solo involucran a “Tratito” Ovelar, sino que a otros delegados estudiantiles y profesores, hasta a camaristas y excamaristas que enseñan alguna asignatura en esta casa de estudios.

“Es triste que coincida con las elecciones (la filtración), porque de repente con eso buscan politizar la situación, que ya está luego politizada, pero ahora pretenden desacreditar un reclamo legítimo, como son las faltas de garantía y la exposición a las que nosotros nos hemos sometido como estudiantes”, lamentó el presidente del Ceduna.

En los chats, una alumna también menciona a Jorge Bogarín, declarado significativamente corrupto por el Gobierno de los Estados Unidos, por supuesto tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Bogarín es docente y miembro del consejo directivo de Derecho UNA como representante de los profesores. En las conversaciones, indican que el docente presuntamente amedrentó a una alumna durante un examen, por el solo hecho de ser de otro movimiento. Marco Aurelio González es hermano de José ´i González, ex asesor jurídico de IPS y ambos son aliados de Jorge Bogarin.