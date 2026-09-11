Esperanza Martínez cuestiona a senadoras por negociar “a espaldas” del gremio

La firma de un acuerdo entre la titular de la cartera sanitaria, María Teresa Barán, las legisladoras Lilian Samiengo y Noelia Cabrera, junto con un sector de profesionales de la salud provocó una fuerte reacción en los sectores más duros del gremio, quienes afirman que el pacto es un “error político” y que varios de los participantes se sintieron abiertos a un engaño.

El encuentro concluyó con la firma de un entendimiento y el retiro de algunas de las renuncias que habían sido presentadas en masa en días previos.

Con respecto a esta situación, la senadora Esperanza Martínez lamentó que sus dos colegas hayan tomado esta iniciativa totalmente de manera personal. “Mientras nosotros estábamos trabajando en la Comisión de Crisis, se fueron a negociar con la ministra de Salud (María Teresa Barán)”.

“Estas medidas (la de los médicos) fueron tomadas en la asamblea de la Sinamed, que esto tiene una instancia asamblearia para decidir y que ellos no pueden venir de manera particular a tratar de pedir cosas personalizadas para cierto sector”, sostuvo la legisladora.

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A continuación, Martínez fue tajante sobre el actuar de sus colegas: “Seguramente creían que estaba correcto tratar de ayudarle a los colegas especialistas, pero esto no se hace. Yo ya les dije, de que estaban haciendo una cagada, porque eso es lo que hicieron”.

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En otro momento se refirió al rol de la ministra de Salud y sostuvo que se tiene que ir a su casa. “Aparentemente esta negociación no fue apoyada por la Comisión de Crisis instalada por el Congreso, de la cual formaban parte. Se fueron, le preguntaron al presidente de la República y él tampoco autorizó”.

Y agregó: “¿Cómo la ministra hace una negociación tan crítica, que enfurece más al gremio, que consolida su lucha a espalda del propio presidente de la República? Esta señora no tiene ninguna autoridad para hablar con nadie. Es hoy la persona menos aceptada por todos los gremios".

La senadora señaló que con esto solo se va a conseguir que se venga la huelga y que se adhieran más personas. “Que se unan los maestros, los camioneros, todo el mundo está llamando. Los médicos están furiosos y tienen toda la razón”.

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Esperanza Martínez mencionó que con este actuar están tocando los límites. “Creen que siempre van a lograr manipular con estas maniobritas baratas. No saben a quiénes se están enfrentando. En toda mi vida sanitaria y de médica, nunca he visto esta unidad de los médicos y les insisto a que sigan unidos”.

Para finalizar, dejó en claro que la ministra de salud y el presidente de la República no entienden que están ante una grave crisis que va a ir creciendo. “Esto tiene que ser tomado en serio, porque estamos hablando de la salud de tantos paraguayos y paraguayas, es una cosa gravísima. Todos están preocupados, menos estos dos”.