Renuncia de médicos: firman acuerdo con especialistas, pero Sinamed mantiene postura

Esta mañana, una reunión clave derivó en la firma de un acta de acuerdo con un sector de los médicos especialistas y subespecialistas que previamente habían presentado sus renuncias. En total, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) a la fecha, recibió 446 cartas de dimisión.

Del encuentro participaron la ministra de Salud María Teresa Barán, las senadoras Noelia Cabrera y Lilian Samaniego; además de los representantes de los profesionales médicos. El documento, está firmado por los médicos: Miriam Aguilar, de la Sociedad Paraguaya de Anestesiología; Sara Burgos, del Sindicato de Médicos Anestesiólogos; Carlos Giménez, neurocirujano del Hospital de Trauma que había presentado renuncia con otros 21 profesionales del mismo centro médico.

También firmaron el acuerdo, Nora Irala, jefa de Neonatología del Hospital Nacional de Itauguá; Aldo Miranda, médico pediatra; Nélida Caballero, de la Sociedad Paraguaya de Anestesiólogos; y el doctor José Carrera.

Los puntos centrales del acuerdo firmado entre Salud Pública y los médicos

El documento oficial que se dio a conocer tras la reunión, establece tres puntos para intentar calmar las aguas dentro del sistema sanitario público:

Anulación de renuncias y suspensión de huelga: Los representantes firmantes de los médicos especialistas y subespecialistas manifestaron expresamente que dejan no se adherirán a la huelga general convocada por el Sindicato Nacional de Médicos (Sinamed) para los días 21 y 22 de septiembre de 2026. Los representantes firmantes de los médicos especialistas y subespecialistas manifestaron expresamente que dejan sin efecto las renuncias que habían presentado ante la cartera de Estado. Asimismo, declararon quegeneral convocada por elpara los días 21 y 22 de septiembre de 2026. Salario diferenciado: Se acordó trabajar de manera conjunta para implementar un dirigido específicamente a médicos especialistas y subespecialistas de alta complejidad y medicina crítica. Esto abarca a áreas como Cirugía Pediátrica, Neurocirugía, Cirugía Cardiovascular, Terapia Intensiva (neonatal, pediátrica y adultos), además de otras especialidades definidas por la autoridad sanitaria. Se acordó trabajar de manera conjunta para implementar un salario diferenciado dirigido específicamente ade alta complejidad y medicina crítica. Esto abarca a áreas como Anestesiología (neonatal, pediátrica y adultos), además de otras especialidades definidas por la autoridad sanitaria. Compromiso legislativo: Las senadoras Noelia Cabrera y Lilian Samaniego se comprometieron a impulsar la elaboración de una propuesta técnica y legislativa para incluir los fondos necesarios en el Objeto de Gasto 183 “Fondo de Recategorización”, buscando garantizar la viabilidad financiera del salario diferenciado. Las senadorasse comprometieron a impulsar la elaboración de una propuesta técnica y legislativa para incluir los fondos necesarios en el Presupuesto General de la Nación (PGN) , específicamente dentro del“Fondo de Recategorización”, buscando garantizar la viabilidad financiera del salario diferenciado.

Clima de tensión por discrepancia entre médicos

Ante la relevancia de este sorpresivo pacto firmado este miércoles, ABC Color intentó contactar con los médicos firmantes del documento, entre ellos los doctores Nora Irala, Miriam Aguilar y Carlos Giménez, con el fin de conocer su postura sobre el acuerdo alcanzado de forma paralela a las negociaciones oficiales del sindicato. Sin embargo, al cierre de esta nota, las profesionales no atendieron las llamadas ni respondieron a los mensajes enviados.

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Del mismo modo, se buscó obtener la opinión del Sinamed mediante llamadas y mensajes dirigidos a las doctoras Rossana González y Shirley Ferreira, quienes tampoco ofrecieron respuestas inmediatas ante esta nueva jugada del Ejecutivo. En el documento firmado durante el encuentro, no se lee rúbrica en representación del gremio.

Este acuerdo bilateral se da de forma paralela a las gestiones oficiales que el Sinamed viene realizando. Precisamente, durante la mañana de este jueves, representantes del sindicato estuvieron en el Congreso Nacional, pero para una reunión con el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, quien transmitió al gremio un mensaje de voluntad por parte del presidente de la República, Santiago Peña, para solucionar el conflicto presupuestario.

“Nos hizo llegar un mensaje de parte del presidente de la República (…) Nos dijo que está dispuesto a resolver este problema. Nosotros seguimos firmes en una huelga nacional de médicos hasta que no tengamos algo concreto en mano”, aseguró González al culminar el encuentro. Afirmó que antes de tomar una decisión respecto a “ceder” en sus reivindicaciones, deben conocer la propuesta final, que aún no fue presentada oficialmente, por escrito.

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La firma de este convenio del Ministerio de Salud con un grupo separado de médicos especialistas, generó fuertes suspicacias en el ámbito sanitario. Diversos sectores interpretan que la estrategia del Gobierno detrás de este acuerdo apunta claramente a fragmentar y debilitar la postura unificada del gremio médico, intentando crear una separación entre los profesionales de blanco que continúan exigiendo respuestas estructurales a través de los canales sindicales y aquellos que optaron por pactar de manera directa con las autoridades ministeriales y legislativas.

Por el momento, Sinamed mantiene firme su postura de huelga para los días 21 y 22 de septiembre, advirtiendo que no cederán ni suspenderán sus medidas de fuerza hasta contar con una propuesta real, transparente y concreta en sus manos.