Nacionales
10 de septiembre de 2026 a la - 20:57

Médicos rechazan acuerdo con Ministerio de Salud y mantienen medidas de fuerza

AME2765. CAMBYRETÁ (PARAGUAY), 28/08/2026.- Un grupo de médicos participa en una manifestación en la que exigen un reajuste de salarios, dotación en los hospitales y mejores condiciones laborales este viernes, en Cambyretá (Paraguay). Los médicos, quienes están en huelga desde el pasado lunes, salieron a las calles del departamento paraguayo de Itapúa que es escenario del Campeonato Mundial de la especialidad (WRC) por segundo año consecutivo. EFE/ Cristian Bartomeus
AME2765. CAMBYRETÁ (PARAGUAY), 28/08/2026.- Un grupo de médicos participa en una manifestación en la que exigen un reajuste de salarios, dotación en los hospitales y mejores condiciones laborales este viernes, en Cambyretá (Paraguay). Los médicos, quienes están en huelga desde el pasado lunes, salieron a las calles del departamento paraguayo de Itapúa que es escenario del Campeonato Mundial de la especialidad (WRC) por segundo año consecutivo. EFE/ Cristian Bartomeus Cristian Bartomeus

Diversas asociaciones médicas expresaron su rechazo al acuerdo firmado hoy entre el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) y un grupo de especialistas. Los gremios denuncian que el documento no soluciona la crisis salarial y fractura la unidad del sector.

Por ABC Color

Varias organizaciones médicas se pronunciaron tras un acuerdo entre el Ministerio de Salud y un sector de los médicos especialistas y subespecialistas. Ambas partes habían firmado un acta, que buscaba desactivar las renuncias masivas presentadas por profesionales de diversas instituciones; sin embargo, las organizaciones gremiales sostienen que lo pactado carece de garantías reales y no responde a las demandas de fondo hechas por el cuerpo médico.

La Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (SPMCYCI) aclaró que no participó en la reunión ni suscribió el documento. La entidad reafirmó su respaldo al Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED) y exigió un reajuste salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo.

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Por su parte, el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) calificó el acuerdo como una medida sectorial que no resuelve el problema estructural. La organización instó al Ministerio de Salud a abandonar la visión fragmentada y retomar el diálogo con el sindicato para alcanzar una solución integral.

La Sociedad Paraguaya de Neumología también se pronunció en contra del acto de entrega. El comité ejecutivo de la sociedad rechazó la negociación de logros personales y exhortó a los colegas a mantener la cohesión gremial frente a las autoridades sanitarias.

Mujeres y hombres en reunión formal, con documentos sobre la mesa y expresiones de seriedad y compromiso. Banderas de Paraguay visibles en el fondo.
El equipo de trabajo del Ministerio de Salud se reúne para discutir el acuerdo con especialistas sobre el sector salud.

Por su parte, los especialistas del Hospital General Pediátrico se sumaron a las críticas mediante un comunicado oficial. Los médicos señalaron que el compromiso de trabajar en una propuesta técnico-legislativa no ofrece certezas presupuestarias ni plazos concretos para el reajuste salarial solicitado.

Huelga confirmada para finales de septiembre

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Los profesionales del hospital pediátrico ratificaron que su reclamo de un salario equivalente a 2,8 salarios mínimos continúa vigente. Además, confirmaron su adhesión a la huelga convocada por el Siname para los días 21 y 22 de septiembre de 2026.

El gremio médico sostiene que la falta de una respuesta efectiva por parte del Gobierno obliga a mantener las medidas de fuerza.