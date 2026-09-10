Médicos rechazan acuerdo con Ministerio de Salud y mantienen medidas de fuerza

Varias organizaciones médicas se pronunciaron tras un acuerdo entre el Ministerio de Salud y un sector de los médicos especialistas y subespecialistas. Ambas partes habían firmado un acta, que buscaba desactivar las renuncias masivas presentadas por profesionales de diversas instituciones; sin embargo, las organizaciones gremiales sostienen que lo pactado carece de garantías reales y no responde a las demandas de fondo hechas por el cuerpo médico.

La Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos (SPMCYCI) aclaró que no participó en la reunión ni suscribió el documento. La entidad reafirmó su respaldo al Sindicato Nacional de Médicos (SINAMED) y exigió un reajuste salarial que compense la pérdida del poder adquisitivo.

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Por su parte, el Círculo Paraguayo de Médicos (CPM) calificó el acuerdo como una medida sectorial que no resuelve el problema estructural. La organización instó al Ministerio de Salud a abandonar la visión fragmentada y retomar el diálogo con el sindicato para alcanzar una solución integral.

La Sociedad Paraguaya de Neumología también se pronunció en contra del acto de entrega. El comité ejecutivo de la sociedad rechazó la negociación de logros personales y exhortó a los colegas a mantener la cohesión gremial frente a las autoridades sanitarias.

Por su parte, los especialistas del Hospital General Pediátrico se sumaron a las críticas mediante un comunicado oficial. Los médicos señalaron que el compromiso de trabajar en una propuesta técnico-legislativa no ofrece certezas presupuestarias ni plazos concretos para el reajuste salarial solicitado.

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Huelga confirmada para finales de septiembre

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Los profesionales del hospital pediátrico ratificaron que su reclamo de un salario equivalente a 2,8 salarios mínimos continúa vigente. Además, confirmaron su adhesión a la huelga convocada por el Siname para los días 21 y 22 de septiembre de 2026.

El gremio médico sostiene que la falta de una respuesta efectiva por parte del Gobierno obliga a mantener las medidas de fuerza.