San Juan Bautista: buscan proteger a monos que habitan en zonas urbanas

La normativa fue impulsada por el concejal municipal de San Juan Bautista, Misiones, Manuel Morínigo (ANR-HC), tras recibir denuncias de vecinos sobre presuntos casos de hostigamiento y maltrato a los monos que habitan en la plaza Mariscal Estigarribia.

La ordenanza, que ya fue promulgada por el intendente Ariel Girett (ANR-HC) y se encuentra vigente, prohíbe el maltrato y hostigamiento de animales silvestres y establece mecanismos para denunciar estos hechos.

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“Existe una denuncia en la Fiscalía del Medio Ambiente que presenté contra personas innominadas, tras recibir la queja de que estos animales estaban siendo hostigados y maltratados. Eso propició que comenzara a revisar qué herramientas legislativas tenemos para protegerlos, y no existía ninguna”, señaló Morínigo.

Al no existir una ordenanza que sancionara a las personas que maltratan a estos animales silvestres, que desde hace años habitan la plaza Mariscal Estigarribia y recorren otros sectores de la ciudad, el concejal impulsó la presentación de esta normativa, que ya se encuentra en vigencia.

La normativa contempla la recepción de denuncias, acompañadas de fotografías o videos, que pueden ser presentadas de manera anónima ante la Municipalidad para su posterior remisión a la Fiscalía. También establece multas para quienes incumplan la ordenanza.

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Morínigo destacó que la fauna forma parte de la biodiversidad de San Juan Bautista y pidió a la ciudadanía proteger a estos animales. Además de la plaza Mariscal Estigarribia, mencionó que también habitan en sectores arbolados del Colegio Víctor Natalicio Vasconcellos, la Escuela Diocesana Misionera y otros puntos de la zona urbana.