Murió Aquiles, el indefenso perro baleado en Fuerte Olimpo

La muerte del perro se produjo tras una prolongada agonía, luego de recibir una herida de arma de fuego por parte de un vecino de esta comunidad chaqueña. Aquiles no pudo recibir atención veterinaria debido a que en Fuerte Olimpo no existe una clínica para animales menores. La más cercana se encuentra a unos 350 kilómetros, en Loma Plata.

Lea más: Un disparo y agonía: el perro Aquiles lucha por sobrevivir tras ser baleado

El perro fue herido con arma de fuego en la noche del miércoles, alrededor de las 21:00. El supuesto autor, identificado como Javier Cabañas, mayor de edad, se habría molestado porque el animal ingresó a su patio, acompañando a su hijastro, quien horas antes se encontraba jugando con el cachorro en compañía de sus dueños, en la vivienda donde vivía Aquiles.

Llantos y tristeza

Aquiles murió alrededor de las 17:00 de este jueves, ante el llanto y la tristeza de los niños, dueños del hermoso e indefenso animal, quienes no entendían la crueldad cometida contra su mascota. Se trataba de un cachorro de apenas siete meses de vida.

El dueño del animal procedió a cavar un pozo en el patio de su vivienda, donde finalmente sepultaron a Aquiles. Todo ocurrió en presencia de los niños del barrio, quienes tenían un enorme cariño por el animal y jugaban diariamente con él.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Giovanni Gallagher, dueño del can, dijo que no puede entender el ensañamiento contra Aquiles, ya que era un cachorro bastante manso y juguetón. Señaló que no encuentra explicación alguna para semejante barbarie y espera que el responsable pague por lo que hizo.

“Mis hijos están destrozados con la pérdida de su mascota. No encuentro palabras para explicarles lo que sucedió, pues a cada momento me preguntan por qué le mataron a Aquiles. Realmente esto duele, porque el perro era un miembro más de la familia”, manifestó el médico.

Allanamiento

Agentes policiales de la comisaría de esta comunidad procedieron a allanar la vivienda donde reside el supuesto autor del disparo, identificado por los vecinos, acompañando del Ministerio Público, a cargo del fiscal Luis Amado Coronel.

La causa que maneja la Fiscalía es por supuesto maltrato y crueldad animal. La vivienda allanada pertenece a Gloria Salinas, concubina del hombre buscado, Javier Cabañas. El inmueble está ubicado en el barrio San Blas de esta localidad.

Los uniformados registraron las dependencias de la pequeña vivienda para dar con el paradero del sospechoso y, de igual manera, encontrar el arma con la cual habría herido de muerte al animal.

Lastimosamente, los agentes no pudieron ubicar al acusado ni el arma. La concubina manifestó que su pareja salió de la casa durante la noche del miércoles y que desconoce su paradero. Ante esta situación, el fiscal emitió una orden de captura contra Cabañas, quien además cuenta con antecedentes por hurto.

El representante del Ministerio Público señaló que ya presentó imputación por crueldad animal contra el hombre, hecho tipificado en el artículo 68 de la Ley N.º 7513/2025, que establece una expectativa de pena de hasta seis años en caso de ser hallado culpable.

Lea también: Paraguay declara a los animales como seres sintientes para reducir maltratos

Coronel sostuvo, además, que este sería el primer caso de maltrato animal denunciado penalmente en Fuerte Olimpo y en todo el departamento de Alto Paraguay.

“Buscaremos llegar al autor del disparo que causó la muerte del perro”, sostuvo el fiscal.

Sin clínica veterinaria

En todo el Alto Paraguay no existen clínicas veterinarias destinadas a la atención de mascotas. Solo algunos comercios ofrecen productos veterinarios, principalmente destinados al sector ganadero. Esta situación dejó a Aquiles sin posibilidad de recibir atención especializada y lo obligó a soportar largas horas de agonía antes de su muerte.

Su dueño, en un intento por calmar el dolor del animal, le aplicó algunos antibióticos, pero estos no dieron resultados. El proyectil permanecía incrustado en su pequeño cuerpo, a la altura del tórax, en el lado derecho, por lo que necesitaba una intervención quirúrgica para intentar salvarle la vida. Sin embargo, dicha atención nunca pudo concretarse y finalmente Aquiles dejó de existir.

La clínica veterinaria más cercana se encuentra a unos 350 kilómetros, en Loma Plata, lo que representa aproximadamente siete horas de viaje por tierra.

La triste situación que atravesó Aquiles podría despertar una acción de parte de instituciones públicas y privadas que trabajan en la protección animal, con el objetivo de impulsar la creación de un servicio veterinario en el departamento que permita atender a las mascotas y otros animales menores.

El caso de Aquiles deja, además del dolor de una familia y de los niños que perdieron a su mascota, una realidad que vuelve a quedar expuesta en el Alto Paraguay: la falta de servicios básicos también alcanza a quienes tienen a los animales como parte de sus familias.