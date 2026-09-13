Asunción se prepara para recibir la XV Feria de Aves de Sudamérica 2026

Asunción se convertirá en el punto de encuentro internacional para los amantes de la naturaleza al albergar la XV Feria de Aves de Sudamérica 2026.

El evento, dedicado a la observación, el conocimiento y la conservación de las aves y sus espacios naturales, se desarrollará del 17 al 20 de septiembre en las instalaciones del Centro Cultural del Puerto de Asunción.

Durante cuatro jornadas, los asistentes podrán participar en talleres y charlas con expertos y realizar observación de aves en su hábitat natural.

La elección de Paraguay como sede de este prestigioso evento destaca el protagonismo del país en el mapa de la biodiversidad regional. Con más de 700 especies de aves registradas, el territorio nacional ofrece un escenario privilegiado para el avistamiento y el impulso de nuevas iniciativas orientadas a la protección ambiental y el turismo sostenible.

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Durante los cuatro días de actividades, instituciones clave como el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) formarán parte activa del encuentro mediante un stand institucional.

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En este espacio, los visitantes podrán acceder a información detallada sobre las políticas públicas, proyectos de investigación y las acciones concretas que se llevan adelante para preservar los recursos naturales del país.

Asimismo, la feria pondrá un fuerte foco en la valorización de las Áreas Silvestres Protegidas, consideradas herramientas indispensables para salvaguardar los hábitats naturales y garantizar la supervivencia de la rica fauna paraguaya.

Más allá del atractivo turístico y recreativo, el encuentro busca consolidarse como una plataforma para fortalecer la conciencia ciudadana sobre la urgencia de proteger el patrimonio ecológico de la región.