Docentes anuncian paro nacional y exigen reajuste salarial

La Intersindical de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación del Paraguay, que agrupa a varias organizaciones del sector docente, confirmó que los días 17 y 18 de septiembre se llevará adelante una movilización nacional con suspensión completa de las actividades educativas en las escuelas y colegios públicos de todo el territorio nacional.

La medida de fuerza responde al presupuesto de educación en el proyecto del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso, del cual se excluyeron los reajustes salariales y las reivindicaciones históricas previamente conversadas con las autoridades del sector.

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El referente de la FEP, Silvio Piris, explicó que el gremio docente aguardó la convocatoria del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), cuyos titulares se habían comprometido a instalar una mesa de diálogo que vencía esta misma semana, encuentro que nunca ocurrió.

Al no tener respuestas concretas sobre la mesa, se decidió formalizar el reclamo mediante notas oficiales e iniciar el plan de lucha en las calles. Si no se acuerda una adenda presupuestaria, la medida se extenderá por tres días más, del 22 al 24 de septiembre, en abierta coincidencia con la huelga anunciada por el sector blanco de la salud.

Piden reajuste salarial graduado

Los educadores denuncian que el ingreso del maestro paraguayo sufrió un deterioro durante el último año. Al encarecimiento constante de la canasta básica y al incremento del combustible, se le sumó la reforma de la Caja Fiscal, que significó un aumento del 3% en los aportes jubilatorios de los trabajadores.

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Ante esta pérdida del poder adquisitivo, la FEP rechaza el tímido ajuste del 2,4% por el Gobierno y exige la inclusión formal de una adenda que contemple el 8% acordado originalmente con el propio titular de la cartera educativa.

La meta de fondo expresada por los sindicatos es la firma de un acuerdo que establezca de manera gradual un salario piso de G. 5.000.000 por turno para el maestro de grado, además de ajustes proporcionales para los catedráticos y directores de instituciones.

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Desde la FEP estiman que el acatamiento del paro superará el 90% en todo el país. Sostienen que, de no concretarse el salario básico profesional en los próximos años, los docentes quedarán atrapados en una situación de remuneración paupérrima frente a las exigencias de la economía nacional.