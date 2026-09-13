Día Mundial de la Sepsis: claves para la prevención y la detección precoz

Cada 13 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Sepsis, una fecha clave destinada a visibilizar una condición crítica que afecta a millones de personas anualmente y representa un reto mayúsculo para los sistemas de salud pública a nivel global.

La sepsis, comúnmente llamada septicemia, ocurre cuando el organismo desencadena una respuesta inmunitaria extrema y descontrolada ante una infección, atacando sus propios tejidos y órganos.

Esta reacción severa puede escalar rápidamente hacia un cuadro de shock, fallo multiorgánico y, de no mediar un diagnóstico y tratamiento médico inmediato, desenlaces fatales.

Si bien la enfermedad puede afectar a cualquier persona, las mujeres embarazadas y en etapa de postparto registran una vulnerabilidad significativamente mayor. Esto se debe tanto a las modificaciones inmunológicas naturales del embarazo como a la exposición a procedimientos médicos o complicaciones asociadas, tales como la rotura prematura de membranas o la diabetes gestacional.

Lea más: Confirman una “superbacteria” en Paraguay: todo lo que debés saber para prevenirla

En el contexto de Paraguay, la sepsis se posiciona lamentablemente como una de las causas principales de muerte materna, una realidad que impulsa al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPYBS), en alianza con la Fundación Rassmuss, a intensificar las campañas educativas sobre la sintomatología y la consulta temprana.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Signos de alarma a tener en cuenta

Reconocer los síntomas a tiempo resulta vital para salvar vidas. Entre los principales signos de alerta se encuentran:

Confusión o dificultad para hablar

Temblores intensos y escalofríos

Fiebre y mareos

Dificultad respiratoria y aumento de la frecuencia cardíaca

Ausencia de orina y piel descolorida

Dolor abdominal y sangrado vaginal anormal

Ante la presencia de cualquiera de estos indicadores, es fundamental acudir de manera urgente a un centro asistencial.

Para hacer frente a esta problemática, el Ministerio de Salud, a través del Programa Maternidad Segura y Salud Neonatal, y la Fundación Rassmuss desarrollan estrategias enfocadas en la prevención y la detección temprana.

Lea más: Cambio en Salud en medio de crisis con médicos: ¿cuál es el plan de Fretes?

Estas iniciativas incluyen la capacitación continua del personal de salud en diversos hospitales públicos del país, optimizando los estándares de atención obstétrica y neonatal.

A pesar de los progresos científicos en su manejo clínico, la sepsis sigue exigiendo un esfuerzo global redoblado. Fortalecer la educación comunitaria, promover la prevención y garantizar el acceso oportuno a tratamientos eficaces continúan siendo las herramientas más efectivas para reducir su impacto y salvar vidas.