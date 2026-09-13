IPS aclara que su presidente no tiene cuentas personales en redes sociales

Ante la proliferación de cuentas falsas en el entorno digital, el Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado oficial para alertar a la ciudadanía en general sobre la suplantación de identidad en redes sociales.

La institución aclaró de manera categórica que el actual presidente del IPS, Dr. Derlis León, no cuenta actualmente con perfiles personales u oficiales en ninguna red social.

Asimismo, las autoridades del ente previsional recordaron que toda información, comunicado, gestión o contenido institucional de interés público será difundido exclusivamente a través de los canales y cuentas oficiales del IPS.

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Ante esta situación, el instituto solicitó a la ciudadanía extremar las precauciones, evitar interactuar con perfiles apócrifos que utilicen el nombre o la imagen del titular de la entidad haciéndose pasar por cuentas legítimas, y desestimar cualquier tipo de mensaje o publicación proveniente de fuentes no autorizadas.