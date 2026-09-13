Música, danza y gran concurrencia en la Noche Internacional del Festival del Lago

La actividad comenzó con la participación de la Orquesta Municipal, que dio apertura a la programación artística. Posteriormente, subieron al escenario los ganadores de la Noche de Aficionados y el Ballet Municipal, que ofrecieron sus presentaciones ante el público.

La cartelera continuó con la participación de artistas nacionales como Noemí Oviedo, Marcelo Rojas, Francisco Russo, Milagros Medina, Orlando Evert y Mirta Noemí Talavera, quienes fueron parte de una noche cargada de música y diferentes estilos.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la presentación del grupo internacional Argentino 40 Grados, que llegó como parte de la propuesta artística de esta edición del tradicional festival. También actuó Tierra Adentro, que puso el sentir nacional a la celebración con su repertorio.

El encuentro contó además con un homenaje póstumo al recordado Flaminio Arzamendia, en reconocimiento a su aporte y trayectoria vinculada a la música y a la cultura local.

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Homenaje a Flaminio Arzamendia,

Desde las primeras horas de la noche se observó un importante movimiento de personas en los alrededores del Centro Municipal de Eventos.

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La jornada se desarrolló en un ambiente festivo y de encuentro, con el público acompañando las actuaciones y disfrutando de una de las noches centrales de las celebraciones por el aniversario de Ypacaraí.

Con esta actividad, la ciudad dio continuidad a una agenda que busca mantener vigente la tradición del Festival del Lago Ypacaraí, uno de los acontecimientos culturales más representativos de la ciudad y de la zona.

Los festejos por el aniversario continuarán con otras actividades culturales y artísticas, entre ellas el Festival de Rock del Lago, previsto para este domingo desde las 18:30 en el mismo escenario. La última jornada también incluirá la clausura de la Feria Artesanal, poniendo fin a una semana de actividades culturales y artísticas.

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Ypacaraí: historia marcada por el ferrocarril

De esta manera, Ypacaraí celebra un nuevo aniversario poniendo en valor su historia, su identidad y su tradición artística. La ciudad vuelve a reunir a la comunidad y a visitantes en torno a la música, la danza, la artesanía y otras expresiones culturales que forman parte de su identidad.

Ypacaraí fue inicialmente una compañía dependiente de Itauguá y era conocida como Guazú Virá. El 27 de mayo de 1864 se inauguró la línea férrea hasta la estación de Guazú Virá, posteriormente conocida como Estación Tacuaral, debido a la abundancia de tacuaras existentes en la zona.

El funcionamiento del ferrocarril generó un importante movimiento económico y poblacional, favoreciendo el crecimiento de la comunidad y su posterior independencia administrativa de Itauguá.

Finalmente, el 13 de setiembre de 1887, durante la presidencia del general Patricio Escobar, fue creado por decreto el Pueblo de Ypacaraí. Con el paso de los años, la localidad fue consolidándose como uno de los principales puntos culturales y turísticos del departamento Central, con una identidad estrechamente vinculada a la música, las tradiciones y el folclore.