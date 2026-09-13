“Remangate por la Vida”: cinco puntos habilitados para donar sangre este domingo

La sexta edición de la campaña “Remangate por la Vida” continúa este domingo 13 de septiembre con cinco puntos habilitados para la donación voluntaria de sangre. Los puestos estarán abiertos de 08:00 a 20:00, por lo que las personas interesadas pueden acercarse durante la jornada para realizar este gesto solidario.

Los puntos habilitados para hoy son el Shopping del Sol, Shopping Mariscal, Shopping Mariano, la Asociación de Exalumnos del Colegio San José y la Unión Industrial Paraguaya (UIP). En estos lugares, los voluntarios podrán acudir para donar sangre y contribuir a mantener las reservas disponibles para pacientes que necesitan transfusiones.

Lea más: Remangate por la Vida 2026: dónde donar sangre en la sexta edición de la campaña

La campaña, que llega a su sexta edición, busca promover la donación voluntaria y recordar que la sangre no puede fabricarse, por lo que depende exclusivamente de las personas que deciden donar. La iniciativa apunta a fortalecer las reservas de los servicios de sangre y generar una mayor conciencia sobre la importancia de contar con donantes habituales.

¿Quiénes pueden donar sangre? Estos son los principales requisitos

Entre los principales requisitos para donar se encuentran tener entre 18 y 65 o 70 años, según las condiciones establecidas, y pesar más de 50 kilos.

También existen situaciones particulares que deben ser consideradas, como antecedentes de hepatitis, tatuajes recientes y determinados tratamientos médicos, por lo que cada donante es evaluado antes de la extracción.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

En el caso de los tatuajes, debe haber transcurrido al menos un año desde su realización. Asimismo, las personas que tuvieron hepatitis después de los 12 años no pueden donar, mientras que quienes padecieron la enfermedad antes de esa edad sí pueden hacerlo. La invitación es a acercarse a cualquiera de los cinco puntos habilitados este domingo y sumarse a la campaña para ayudar a quienes necesitan sangre.