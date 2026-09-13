Yvoty Rape reúne a más de 30 expositores y registra buena venta

La ingeniera Romina Penayo, integrante de la Comisión de Feriantes del Yvoty Rape, destacó que el segundo día de la actividad se desarrolla con una importante presencia de visitantes y buenas ventas.

Señaló que, como cada año, las plantas con flores siguen siendo las grandes protagonistas de la exposición.

“Como siempre, las favoritas son las flores. La reina son las rosas, obviamente, también están las flores de estación y ya están empezando a salir los girasoles para los obsequios de las flores amarillas de este mes”, resaltó.

Las plantas de rosas en macetas están a partir de G. 12.000 en la novena edición de la Expoferia Yvoty Rape, que se desarrolla en la compañía Cabañas de Caacupé.

Hay gran diversidad de orquídeas

La expositora también resaltó la variedad de orquídeas disponibles en la feria y la presencia de especies nativas. Explicó que este año volvieron a exhibirse plantas que eran muy utilizadas antiguamente en los jardines familiares.

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“También tenemos muchas variedades de orquídeas y este año muchas especies nativas volvieron a salir. Son plantas que se utilizaban mucho en el jardín de las abuelas y que ahora nuevamente están teniendo presencia”, manifestó.

Las orquídeas se pueden adquirir desde G. 40.000.

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Hasta el 22 de septiembre

La Expoferia Yvoty Rape se desarrolla de lunes a domingo, de 8:00 a 20:00, y permanecerá abierta hasta el próximo 22 de septiembre.

Los visitantes pueden recorrer los diferentes puestos y adquirir flores, plantas ornamentales, artesanías y otros productos elaborados por emprendedores y productores de la zona.

¿Cómo llegar?

Para quienes llegan desde Asunción por la ruta PY02, deben continuar hasta la rotonda de Kurusu Peregrino, en Caacupé. Allí deben tomar la ruta que conduce a la ciudad de Atyrá, tomar el desvío a Cabañas por la avenida Coronel Gaudioso Núñez y continuar hasta el sitio de exposición.

Sobre toda la avenida Coronel Gaudioso Núñez también están instalados decenas de viveros forestales.

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