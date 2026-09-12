Cabañas florece con la novena edición de la Expoferia Yvoty Rape

La muestra se desarrolla sobre la avenida Coronel Gaudioso Núñez, donde desde hoy los visitantes pueden recorrer los diferentes puestos y viveros, conocer la producción de las familias de la zona y adquirir flores y plantas a precios accesibles.

Entre las opciones disponibles se encuentran rosas desde G. 12.000, tunas desde G. 10.000, orquídeas desde G. 50.000 y kokedamas desde G. 65.000.

También se ofrecen ramos de girasol desde G. 35.000, además de cítricos, plantas ornamentales y otras especies. Los precios pueden variar de acuerdo con el tamaño, la variedad y la presentación.

La feria representa una importante oportunidad comercial para los floricultores de Cabañas, quienes durante todo el año trabajan en el cultivo y cuidado de las plantas que luego son exhibidas durante esta temporada.

El circuito permite, además, que los compradores conozcan directamente a los productores y reciban asesoramiento sobre las especies en oferta.

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Un recorrido entre flores y plantas

Yvoty Rape se convirtió en una de las actividades tradicionales de la primavera en Cabañas.

El recorrido ofrece una combinación de producción, naturaleza y turismo interno, con espacios donde las familias pueden observar la variedad de flores y plantas que se cultivan en la zona.

Además de las flores, los visitantes pueden encontrar productos para decorar jardines y viviendas, artesanía y otros artículos elaborados por emprendedores locales.

¿Cómo llegar?

Para quienes llegan desde Asunción por la Ruta PY02 deben continuar hasta la rotonda de Kurusu Peregrino, en Caacupé. Allí deben tomar el desvío que conduce hacia Atyrá y continuar hasta la zona del Centro Expo Flora, en el kilómetro 48.

Desde ese punto se debe tomar el desvío hacia la avenida Coronel Gaudioso Núñez, donde comienza el recorrido por los viveros y puestos que forman parte de Yvoty Rape.

Hasta el 22 de septiembre

La Expoferia Yvoty Rape permanecerá habilitada hasta el 22 de septiembre, de lunes a domingo, en horario de 08:00 a 20:00, con acceso libre para los visitantes.

De esta manera, Cabañas vuelve a convertirse durante septiembre en un punto de encuentro para los amantes de las flores y las plantas.

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