Castratón 2026: inicia la primera etapa de registro para veterinarios y donantes

La Castratón Nacional 2026 se encuentra oficialmente en su primera etapa de organización, dando los primeros pasos hacia lo que será esta gran iniciativa nacional

En esta fase inicial, el periodo de registro está destinado exclusivamente a médicos veterinarios, ayudantes veterinarios y donantes que deseen sumarse y colaborar activamente con el proyecto.

Desde la organización aclararon enfáticamente que los cupos para las castraciones de animales todavía no se encuentran habilitados.

Próximamente, una vez que se confirmen las distintas sedes del evento, se anunciará de manera oficial la convocatoria para voluntarios. Posteriormente, se abrirán oficialmente los cupos destinados a la ciudadanía para la castración de animales, detallando toda la información indispensable sobre los lugares, fechas y mecanismos de inscripción correspondientes.

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Se solicita a la ciudadanía mantenerse atenta y acudir únicamente a los canales oficiales para informarse sobre el avance de cada nueva etapa.

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Asimismo, los organizadores agradecieron el enorme interés, la predisposición y el compromiso demostrado por todos los sectores que buscan formar parte de este pacto por el bienestar animal.