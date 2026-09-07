Castraciones de mascotas: habilitan canal exclusivo para familias vulnerables

Con el objetivo de garantizar que la salud y el bienestar animal lleguen a todos los sectores de la sociedad, la Dirección Nacional de Defensa, Salud y Bienestar Animal (DNDSyBA) puso a disposición de la ciudadanía un canal de comunicación exclusivo para la gestión de turnos de castración de perros y gatos.

Bajo el lema “Castrar también es cuidar”, la institución busca eliminar las barreras económicas que impiden a muchas familias acceder a este procedimiento médico fundamental para el control poblacional y la prevención de enfermedades en los animales de compañía.

El canal exclusivo habilitado por la DNDSyBA es la dirección de correo electrónico: castraciones@bienestaranimal.gov.py

Desde la institución aclararon que este servicio está destinado prioritariamente a mascotas de familias en situación de vulnerabilidad, que requieran apoyo estatal para acceder a las cirugías de esterilización.

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“Creemos que el bienestar animal debe estar al alcance de todos. Por eso, trabajamos para que las condiciones económicas no sean una barrera para brindarles cuidado, protección y una vida digna a nuestras mascotas”, destacaron desde la dirección estatal.

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La medida busca mitigar el abandono, fomentar la tenencia responsable y facilitar el acceso a la salud pública veterinaria en todo el territorio nacional.