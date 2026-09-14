Comisarías de Paraguay convertidas en chatarrerías por autos abandonados

Muchas comisarías de la Policía Nacional en todo el país enfrentan un problema de larga data: la acumulación en sus predios de vehículos incautados, muchos de ellos en estado irreparable, que son depositados allí en caso de que sean necesarios como evidencia en un proceso judicial y quedan abandonados allí durante años.

Esa situación de observa, por ejemplo, en la Comisaría 10 de Asunción, en cuyo predio descansan automóviles, motocarros y motocicletas, muchos de los cuales quedaron reducidos a chatarra. Algunos de los vehículos se encuentran abandonados allí desde hace más de 10 años.

Lea más: Chatarras seguirán en las calles: Senado modifica ley de subasta de autos abandonados

En conversación con ABC Color, el comisario Pedro Bavera, jefe de la Comisaría 10, denunció que la situación no solo genera “polución visual”, sino también propicia la proliferación de alimañas al acumularse basura y agua entre los hierros.

Hasta en la vía pública

Se trata de vehículos que fueron incautados por distintos tipos de hechos, desde robo y asalto hasta accidentes de tránsito y faltas administrativas. Los rodados están a disposición del Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Sin embargo, la acumulación de vehículos es tal que el espacio físico en el predio de la comisaría no es suficiente y los rodados también son colocados en la vía pública, sin duda generando molestias a los vecinos, señaló el jefe policial.

Lea más: Vehículos abandonados en Asunción: cómo denunciar la acumulación de chatarras en las calles

En los últimos años, el único paso tomado por el Poder Judicial para paliar el problema es una disposición que autoriza la destrucción de motocicletas que no han sido reclamadas al cumplirse cinco años desde que fueron depositadas en una comisaría.