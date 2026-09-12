Chatarras seguirán en las calles: Senado modifica ley de subasta de autos abandonados

La Cámara de Senadores aprobó con modificaciones y devolvió a la Cámara de Diputados, para un nuevo trámite constitucional, el proyecto de ley que modifica y amplía la Ley N° 6245/2018 “De subasta de vehículos abandonados”.

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La iniciativa busca agilizar los trámites correspondientes a los rodados en procesos judiciales, debido a que la normativa vigente solo abarca las chatarras abandonadas en predios municipales y del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), o aquellas que representen un peligro directo para la circulación en la vía pública.

La propuesta fue presentada originalmente por los diputados opositores Freddy Franco y Alexandra Zena. El texto pretende autorizar a las municipalidades a recurrir a los tribunales para disponer la subasta de vehículos abandonados que cuenten con procesos judiciales u órdenes de restitución, siempre que no hayan sido reclamados por sus propietarios en un plazo de seis meses.

Las modificaciones introducidas

Las modificaciones aprobadas en la Cámara Alta fueron planteadas por la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo, presidida por el senador Derlis Maidana (ANR, HC).

El legislador explicó que la propuesta busca subsanar la problemática que genera la permanencia prolongada de automotores en la vía pública.

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En ese contexto, se incorporaron las sugerencias de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), que planteó facultar a la “autoridad competente” para retirar de forma inmediata de las calles aquellos vehículos abandonados que constituyan un riesgo para el medioambiente, la salud o el tránsito.

Asimismo, Maidana mencionó que la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV) remarcó que la inmovilización prolongada de estos rodados es un factor de riesgo para la seguridad vial.

Consideró que incluir dentro de la normativa a los vehículos retenidos por causas judiciales —estableciendo plazos concretos para su retiro— contribuirá a evitar su permanencia indefinida en los corralones y en la vía pública.